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Dünya

Rusya'dan G-20 resti: Görüşümüz yansıtılmazsa ortak bildiri olmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu ay düzenlenecek G20 Zirvesi'ndeki bildiride ülkesinin de görüşlerinin yansıtılması gerektiğini belirterek, “(G20’de) Görüşümüzün yansıtılmaması durumunda tüm üyeler adına genel bildiri olmayacak” dedi.

15:16 . 1/09/2023 Cuma
AA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya’nın Kazakistan ve Özbekistan’la ortak enerji projelerine yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Lavrov,
“Rusya, Kazakistan ve Özbekistan liderleri arasında, Kazakistan’ın altyapısını kullanarak Özbekistan’a doğal gaz sevkiyatı yapılmasıyla ilgili temaslar oldu. Bununla ilgili teknik çalışmalar zaman alacak ancak son derece gerçekleştirilebilir bir proje”
diye konuştu.
Çin’e yönelik doğal gaz sevkiyatı için Rusya’nın kendi altyapısına sahip olduğuna işaret eden Lavrov,
“Bu, kimse için sorun yaratmaz. Çin'in çok fazla doğal gaz ihtiyacı var. Hiç kimse, ne Kazakistan ne de Türkmenistan, oyunun dışında kalmayacak”
dedi.
  • Suudi Arabistan’da Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin düzenlenen ve Rusya’nın davet edilmediği zirveye ilişkin Lavrov,
    “Suudi dostlarımız, bize Cidde'de bu formatta bir toplantı daha düzenlemek istediklerini söylediler. Bunun yalnızca, Batılı katılımcılara ve bizzat Ukrayna'ya, Rusya’nın katılımı olmadan herhangi bir tartışmanın anlamsız olacağı fikrini iletmek için yapıldığını söylediler”
    şeklinde konuştu.

Türkiye-Suriye ilişkileri

Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecine de değinerek,
“Resmi olmayan temaslarımızda 1998’de Adana Mutabakatı imzalandığı zamanki felsefeye dönülmesini önerdik”
dedi.
Söz konusu anlaşmanın, Türkiye’ye, terör tehdidine Suriye’de müdahale hakkı tanıdığına işaret eden Lavrov,
“Bu anlaşma hala yürürlükte, kimse anlaşmayı feshetmedi”
ifadesini kullandı.
Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmenin önündeki engelin ABD kaynaklı olduğu değerlendirmesinde bulunan Lavrov,
“Türklerin güvenliklerine tehdit olarak nitelendirdiği radikal Kürt örgütlerinin ayrılıkçılığını kararlı bir şekilde körükleyen ABD'dir, dolayısıyla bu süreçler birbiriyle bağlantılıdır”
dedi.

'Genel bildiri olmayacak'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılmayacağı ve kendisinin Rusya’yı temsil edeceği, Hindistan’da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne ilişkin de Lavrov,
“(G20’de) Görüşümüzün yansıtılmaması durumunda tüm üyeler adına genel bildiri olmayacak”
şeklinde konuştu.

Putin G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sene G20 zirvesine ev sahipliği yapacak olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü.

Görüşmede Putin, G20 Zirvesi'ne katılamayacağını ve yerine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u görevlendireceğini belirtti.

Rusya yönetiminden yapılan açıklamada, Putin'in G20 Liderler Zirvesi'ne katılmama nedenine yer verilmedi.

Açıklamada, liderlerin, iki ülke arasında yakın işbirliği konusunda hemfikir olduğu vurgulandı.

G20 Liderler Zirvesi, 9-10 Eylül'de

Hindistan yönetiminden yapılan açıklamada ise Modi'nin, Putin'in zirveye katılmama kararını anlayışla karşıladığı kaydedildi.

Açıklamada, iki liderin "ortak bölgesel ve küresel meseleleri" ele aldıkları ifade edildi.

Hindistan'ın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi, 9-10 Eylül'de yapılacak.

Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) hakkında savaş suçları soruşturması kapsamında verdiği yakalama kararı gerekçesiyle, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 24 Ağustos'ta düzenlenen BRICS zirvesine de video konferans aracılığıyla katılmıştı.

Bir Rus hükümet sözcüsü, geçen hafta Putin'in "yoğun programı" nedeniyle G20 Zirvesi'ne katılamayacağını açıklamıştı.


#G20
#Rusya
#Suriye
#Sergey Lavrov
38 dakika önce
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