Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nota: Büyükelçi Bakanlığa çağırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Çin'e yönelik politikasının, Pekin'in büyüyen gücünden kaynaklanan "jeopolitik korkulara" dayandığını, Batı'nın hegemonyasını sürdürmek için bloklar oluşturma çabasının dünya barışını tehdit ettiğini söyledi. Rusya'nın NATO genişlemesine karşı Çin ile işbirliğini geliştireceğini de vurgulayan Putin, "Batı, daima bir düşmana ihtiyaç duyuyor ki onunla savaşmak gerekçesiyle zorba eylemlerini ve genişleme siyasetini meşrulaştırabilsin. Rusya ve Çin gibi ülkeler bunun için hedefe konuluyor." dedi.