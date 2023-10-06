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Dünya

Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nota: Büyükelçi Bakanlığa çağırıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus gazetecinin gözaltına alınması ve bir Rus diplomatın yaralanması nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) nota verildiğini açıkladı. Olaya ilişkin yapılan açıklamada, GKRY’nin "Moskova Büyükelçisi" Kipros Yorgalis’in Bakanlığa çağrıldığı ve yaşanan hadiseler nedeniyle Yorgalis’e Rusya’nın notası iletildiği bildirildi.

21:48 . 6/10/2023 Cuma
AA
Rusya, GKRY'ye nota verdi.

Rusya, GKRY'ye nota verdi.

Rusya, bir Rus gazetecinin gözaltına alınması ve bir Rus diplomatın yaralanması nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) nota verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, GKRY’nin "Moskova Büyükelçisi" Kipros Yorgalis’in Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, GKRY’de “Rossiyskaya Gazeta” muhabiri Alexander Gasyuk’un gözaltına alınması ve Rusya’nın GKRY Büyükelçiliği’nde çalışan bir diplomatın güvenlik güçlerince yaralanması hadiseleri nedeniyle Yorgalis’e Rusya’nın notası iletildi.

"Batılı istihbaratların parmağı var"

Yorgalis’e Rus gazetecinin derhal serbest bırakılması ve yaşanan olaya ilişkin resmi özür beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu provokasyonun organize edilmesinde Batılı istihbarat teşkilatlarının parmağı olduğuna inanmak için nedenler bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.



#Rusya
#GKRY
#Rusya Dışişleri Bakanlığı
#Nota
29 dakika önce
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