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Dünya Rusyadan Kovid-19 aşısı açıklaması Bizimkisi yüzde 92 etkili
AVRUPA

Rusya’dan Kovid-19 aşısı açıklaması: Bizimkisi yüzde 92 etkili

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech, geliştirdikleri Kovid-19 aşısının yüzde 90 oranında etkili olduğunu açıklamıştı. Rusya, kendi aşıları Sputnik V’nin başarı oranının yüzde 92 olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Sputnik V
Sputnik V

Koronavirüs aşısı konusunda geçtiğimiz günlerde heyecan uyandıran bir açıklama yapılmıştı. Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech'in geliştirdiği aşının üçüncü faz denemelerinde yüzde 90 oranında başarı elde edildiği duyurulmuştu.

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Rusya’dan da geliştirdikleri koronavirüs aşısına ilişkin bir açıklama yapıldı. Rus aşısı Sputnik V'in, üçüncü faz denemelerdeki başarı oranının yüzde 92 olduğu duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından Sputnik V aşısının yüzde 92 oranında başarı sağladığına dair yapılan paylaşım.

Rus aşısının finansmanını sağlayıp pazarlamasını yapan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun Başkanı Kirill Dmitriev, “İki dozlu Sputnik V'in 16 bin kişi üzerinde yapılan ilk Faz-3 denemelerinde yüzde 92 oranında başarı sağlandı. Verilere dayanarak, çok etkili bir aşımız olduğunu gösteriyoruz” dedi.

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