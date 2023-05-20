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Dünya

Rusya'dan misilleme: ABD eski Başkanı Obama'nın da aralarında olduğu yüzlerce ABD’linin ülkeye girişi yasaklandı

Rusya, ABD'nin yaptırımlarına karşılık olarak aralarında ABD eski Başkanı Barack Obama’nın da olduğu 500 ABD vatandaşının ülkeye girişini yasakladıklarını duyurdu.

09:07 . 20/05/2023 Cumartesi
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Rusya'dan ABD'ye misilleme.

Rusya'dan ABD'ye misilleme.

ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına Rusya’dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Biden yönetiminin düzenli olarak uyguladığı Rusya’ya yönelik yaptırımlarına karşı 500 ABD vatandaşının Rusya’ya girişinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca ülkeye giriş yasağı getirilen 500 kişi arasında eski ABD Başkanı Baracak Obama’nın da bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, casusluk şüphesiyle Mart ayında tutuklanan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich’in konsolosluk erişimine yönelik son talebinin de reddedildiği bildirildi.




#Rusya
#ABD
#yaptırım
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