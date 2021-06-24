Dünya Rusyadan NATOya Afganistan uyarısı Çekilirseniç savaş çıkar
AVRUPA AMERİKA

Rusya’dan NATO’ya  Afganistan uyarısı: Çekilirsen iç savaş çıkar

ABD, Afganistan’dan çekilirken Rusya’dan şaşırtıcı bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO’nun Afganistan’dan çıkmasıyla ülkede iç savaş çıkabileceğini söyledi. İlerleyişini sürdüren Taliban ise Tacikistan-Afganistan sınırındaki Şirhan sınır kapısında kontrolü ele geçirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya’dan NATO’ya Afganistan uyarısı: Çekilirsen iç savaş çıkar
Fotoğraf: Arşiv

ABD Başkanı Joe Biden’ın 11 Eylül’e kadar Amerikan askerlerini Afganistan’dan çekeceklerini duyurmasının ardından NATO da “Birlikte girdik, şimdi birlikte çekiliyoruz” açıklaması yapmıştı. Bu açıklamalardan sonra geri çekilme çalışmaları hız kesmeden devam ederken, operasyona ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı’ndan “iç savaş” uyarısı geldi.

  • Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yaptığı açıklamada, NATO’nun Afganistan’dan geri çekilmesiyle ülkede iç savaş çıkma ihtimali olduğunu dile getirdi. İttifakın, yaklaşık 20 yıllık katılımına rağmen ülkede istenen sonucu elde edemediğini aktaran Şoygu, bu durumu değiştirmek için acil önlem alınması gerektiğinin altını çizdi. Şoygu ayrıca sivillerin hayatlarının daha da kötüleşmesi, toplu göç ve aşırıcılığın komşu ülkelere yayılmasının da olasılıklar arasında olduğunu belirtti. Rus devlet adamının bu açıklamaları “NATO Afganistan’dan çekilmesin” şeklinde yorumlandı ve şaşkınlığa sebep oldu.

Öte yandan son 3 ayda ülkede düzenlenen saldırılar sonucu 130 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı. Dün de Taliban’ın Tacikistan-Afganistan sınırındaki Şirhan sınır kapısına saldırı düzenleyerek bu bölgenin kontrolünü eline geçirdiği, bu saldırılardan kaçan 134 Afgan askerinin sınırı geçerek Tacikistan topraklarına sığındığı bildirilmişti.

Abone Ol Google News
26ncı aile deevladına kavuşuyor

26'ncı aile de
evladına kavuşuyor

​Bakan Soylu 'güzel bir haber daha' diyerek paylaştı.
Bilim dünyası şokta

Bilim dünyası şokta

​218 gündür koronavirüsü atlatamıyor.
Başvuru süresi uzatıldı

Başvuru süresi uzatıldı

Esnaf ve sanatkarlara yönelik hibe desteğine son başvuru tarihi 1 Temmuz.

​Koronavirüs aşı çalışmasında büyük başarı.

​Kılıçdaroğlu'nun Suriye ile ilgili açıklaması tartışmalara neden oldu.

​Afganistan'da Taliban korkusu.

​Kaza yapanlara su vermek isteyen genç yaşamını yitirdi.

​Dört aylık takip sonrası bu sabah düğmeye basıldı.

​Rusya'dan NATO'ya Afganistan uyarısı.

​Yunanistan, ilan ettiği sahalarda anlaşmaya uyma yönünde bir değişiklik yapmadı.

​Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına talimat.

​Siyasetçiler, işadamı ve mafya üçgeninde 22 banka hortumlandı ve battı.

​SİHA operasyonu, PKK'nın alan bulamayacağını ortaya koyması açısından stratejik etki üretti. ​
Aşı sırası 18 yaşta

Aşı sırası 18 yaşta

​Kovid-19 aşılama programında bir aşama daha geride kaldı.
ABD askeri intihar ediyor

ABD askeri intihar ediyor

​11 Eylül'ün üzerinden geçen 20 yılda 30 bin 177 asker intihar etti. ​
Karadeniz'de sıcak anlar

Karadeniz'de sıcak anlar

​Rusya, İngiliz gemisi HMS Defender'a Kırım'a yaklaştığı için uyarı ateşi açtığını duyurdu.
Yerli 5G ses verdi

Yerli 5G ses verdi

​İnternet hızı 100 kat artacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.