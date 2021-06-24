Rusya’dan NATO’ya  Afganistan uyarısı: Çekilirsen iç savaş çıkar

ABD Başkanı Joe Biden’ın 11 Eylül’e kadar Amerikan askerlerini Afganistan’dan çekeceklerini duyurmasının ardından NATO da “Birlikte girdik, şimdi birlikte çekiliyoruz” açıklaması yapmıştı. Bu açıklamalardan sonra geri çekilme çalışmaları hız kesmeden devam ederken, operasyona ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı’ndan “iç savaş” uyarısı geldi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yaptığı açıklamada, NATO’nun Afganistan’dan geri çekilmesiyle ülkede iç savaş çıkma ihtimali olduğunu dile getirdi. İttifakın, yaklaşık 20 yıllık katılımına rağmen ülkede istenen sonucu elde edemediğini aktaran Şoygu, bu durumu değiştirmek için acil önlem alınması gerektiğinin altını çizdi. Şoygu ayrıca sivillerin hayatlarının daha da kötüleşmesi, toplu göç ve aşırıcılığın komşu ülkelere yayılmasının da olasılıklar arasında olduğunu belirtti. Rus devlet adamının bu açıklamaları “NATO Afganistan’dan çekilmesin” şeklinde yorumlandı ve şaşkınlığa sebep oldu.

Öte yandan son 3 ayda ülkede düzenlenen saldırılar sonucu 130 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı. Dün de Taliban’ın Tacikistan-Afganistan sınırındaki Şirhan sınır kapısına saldırı düzenleyerek bu bölgenin kontrolünü eline geçirdiği, bu saldırılardan kaçan 134 Afgan askerinin sınırı geçerek Tacikistan topraklarına sığındığı bildirilmişti.