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Rusya'dan NATO'ya çağrı: Kendi sorunlarınızla ilgilenin

NATO geçtiğimiz günlerde Rusya'nın, Gürcistan ve Ukrayna gibi komşularına karşı saldırgan tavır sergilediğini ifade etmişti. Açıklamaya tepki gösteren Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO'nun kendi sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Rusyadan NATOya çağrı: Kendi sorunlarınızla ilgilenin
Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Rusya'nın saldırgan tavır sergilediği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

NATO'ya üye ülkelerde sorunlar bulunduğuna işaret eden Zaharova, "Üye ülkelerinizdeki sorunlarla ilgilenin. NATO ülkelerinde aşılama, kriz ve insan hakları gibi sorunlara müdahale edilmesi gerekiyor" dedi.

Zaharova, "Bu sorunları başarılı şekilde çözdüğünüzde, tecrübenizi incelemeye başlayacağız" ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın, son yıllarda Gürcistan ve Ukrayna gibi komşularına karşı saldırgan tavır sergilediğini, NATO müttefiklerinin iç siyasi süreçlerine müdahale ettiğini ve ülkedeki muhaliflere baskı uyguladığını söylemişti.

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