Rusya'dan NATO'ya gözdağı: Doğu Avrupa ve Karadeniz'deki faaliyetleri işaret etti

“NATO üyelerinin bu tür faaliyetleri kışkırtıcıdır, sınırlarımızdaki askeri gerilimi tırmandırır ve Rusya'nın güvenliğine yönelik ek tehditler oluşturur. Bütün bunlar NATO müttefiklerini ülkemizle muhtemel bir çatışmaya hazırlama amacı taşıyor. Romanya'daki gelişmeleri takip edeceğiz, ortaya çıkan riskleri değerlendireceğiz ve askeri planlamada bunları dikkate alacağız”