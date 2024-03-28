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Dünya

Rusya'dan NATO'ya gözdağı: Doğu Avrupa ve Karadeniz'deki faaliyetleri işaret etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesindeki faaliyetlerinin, Rusya ile çatışma hazırlığını gösterdiğini belirterek, “NATO üyelerinin bu tür faaliyetleri kışkırtıcıdır, sınırlarımızdaki askeri gerilimi tırmandırır. Askeri planlamada bunları dikkate alacağız” ifadelerini kullandı.

12:20 - 28/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:32 - 28/03/2024 Perşembe
IHA
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesindeki faaliyetlerini değerlendirdi.


Romanyalı yetkililerin Köstence'deki Mihail Kogalniceanu hava üssünün modernizasyonu ve üsse bağlı 10 bin kişi kapasiteli ‘askeri kasaba' inşasına 2.5 milyar euro değerindeki yatırım planına değinilen açıklamada,
“Romanya hava üssünün genişletilmesi, NATO'nun Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesinde sınırsız askerileşme faaliyetlerine devam ettiğinin bir başka kanıtıdır” i
fadeleri kullanıldı.


"Bütün bunlar NATO müttefiklerini ülkemizle muhtemel bir çatışmaya hazırlama amacı taşıyor"

NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerinde de gücünü hızla arttırıldığı belirtilerek,
“NATO üyelerinin bu tür faaliyetleri kışkırtıcıdır, sınırlarımızdaki askeri gerilimi tırmandırır ve Rusya'nın güvenliğine yönelik ek tehditler oluşturur. Bütün bunlar NATO müttefiklerini ülkemizle muhtemel bir çatışmaya hazırlama amacı taşıyor. Romanya'daki gelişmeleri takip edeceğiz, ortaya çıkan riskleri değerlendireceğiz ve askeri planlamada bunları dikkate alacağız”
denildi.

Romanya'daki hava üssünün modernizasyondan geçtikten sonra "NATO'nun Avrupa'daki en büyük üssü" haline geleceği belirtiliyor. ABD ordusu, üssü 1999'dan beri kullanıyor.


#Rusya
#NATO
#Rusya Dışişleri Bakanlığı
38 dakika önce
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