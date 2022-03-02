Rusya'dan nükleer tehdit: 3. dünya savaşı yıkıcı olur
Rusya-Ukrayna savaşında yedinci güne girilmişken, açıklamalar ğeş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Rusya'dan dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz. 3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından pazar günü Savunma Bakanlığına Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretmişti.
Putin'in açıklamalarından ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın nükleer kapasitesi olduğunu ve bunun Rusya için endişe verici olduğunu dile getirmişti.
Endişe verici açıklama
Son olarak TASS haber ajansına konuşan Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyiz. 3. dünya savaşı nükleer ve yıkıcı olur. Ukrayna tarafı, ABD'nin talimatıyla Rusya ile müzakereleri ağırdan alıyor. Yaptırımlara hazırdık ama sporculara, gazetecilere ve kültür sektörü temsilcilerine karşı yaptırım uygulanmasını beklemiyorduk. Ukrayna halkı kendi hükümetini seçer, ancak hükümetin Ukrayna'nın tüm milletlerini temsil etmesi gerekiyor. Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve pazarlık konusu değildir." ifadelerini kullandı.
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Diğer yandan Lavrov, Avrupa ülkelerinde ABD'ye ait nükleer silahlar bulunmasını eleştirerek, "Amerikan nükleer silahlarının bazı Avrupa ülkelerinde bulunması, Rusya için kabul edilemez. Bu silahların ABD'ye çoktan iade edilmesi gerekiyordu." diye konuşmuştu.