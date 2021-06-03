Dünya Rusyadan Türkiyedeki S-400 uzmanlarının geri gönderildiği iddiasına yalanlama
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Rusya'dan 'Türkiye'deki S-400 uzmanlarının geri gönderildiği' iddiasına yalanlama

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'de bulunan Rus S-400 uzmanlarının geri gönderilmesi iddialarını yalanlayarak "Daha önceden onaylanan takvime göre yapılacak" açıklamasında bulundu.

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Rusyadan Türkiyedeki S-400 uzmanlarının geri gönderildiği iddiasına yalanlama
S-400 uzmanlarının geri gönderilmesi yalanlandı.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'nin 'Rusya'dan gelen S-400 uzmanlarını geri göndereceğine' ilişkin basında çıkan haberleri yalanladı.

Sputniknews'te yer alan habere göre Valeria Reshetnikova, "S-400 sözleşmesiyle bağlantılı olarak, Türkiye'de bulunan Rus teknik uzmanların dönüşü daha önce onaylanan takvime göre gerçekleştirilecek" dedi.

Bloomberg, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la liderler zirvesinde bir araya gelmesinin öncesinde 'Türkiye'nin Rus uzmanları Biden’a sinyal göndermek için eve yolladığını' iddia etmişti.

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