​Biz Rusya’ya ‘satma’ demiyoruz

MEHMET ACET - ATİNA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina’da beraberindeki gazeteci heyeti ile bir araya geldi ve gündeme ilişkin soruları cevapladı. ABD ile ilişkiler ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendi Sherman’ın ziyareti ile ilgili olarak Çavuşoğlu, “Amerika ile görüş ayrılıkları devam ediyor aynı sorunlar. Ancak yeni yönetimin daha iyi diyalog ve işbirliği içerisinde olmak istediğini görüyoruz. Kendilerine ‘fikirdaş ülkeler toplantısı mı olur küçük Astana mı olur bunu yapabiliriz’ dedik. Bu konuda İngiltere ve Fransa ile de görüştük” dedi. Çavuşoğlu, önümüzdeki dönemde ya kendiğinin Washington’a gideceğini ya da Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Türkiye’ye geleceğini belirtti.

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GÜNDEM 25 maddede görüş birliği

ABD YAKIN ÇALIŞMAK İSTİYOR

Rusya’dan alınan hava savunma sistemi S-400 konusuna da ilişkin Çavuşoğlu, “Biz başından beri Ruslara da söyledik, yüzde 100 bizim kontrolümüzde olacak. Bu nedenle birçok teknisyeni Rusya’ya gönderdik. Herhangi bir Rus askeri Türkiye’de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Biden’in önerisi üzerine Cumhurbaşkanımız NATO’da Kendisi ile görüşecek. Saat ve günü konusunda teyit bekliyoruz. Gerek Blinken ile gerekse diğer muhataplarda bizimle yakın çalışma arzusu var. Cumhurbaşkanımız da ‘Siz istiyorsanız biz de yakın çalışmak istiyoruz’ dedi. Var olan sorunları da aşmak istiyoruz” diye konuştu.

DÜNYA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atina’da

RAHATSIZ OLMAMASI LAZIM

Türkiye’nin Ukrayna’ya SİHA satışına da değinen Çavuşoğlu şunları söyledi: “Ukrayna ile ilişkilerimizden Rusya’nın rahatsız olmaması lazım. Biz Rusya dahil hiçbir ülkeye ‘Neden silah satııyorsun?’ demedik. Ukrayna ile anlaşmalarımız yıllar önce yapıldı yeni değil ki. İyi bir ürün üretiyorsunuz. ABD değiliz ki şartlar öne sürelim. Bir ürünü satarken de Dışişleri Bakanlığından görüş alınıyor ve biz onları zaten değerlendiriyoruz. Uygun görüş vermediğimiz istisnalar oluyor.”

DÜNYADAN ÇOK TALEP VAR

“Herhangi bir ülke drone alacak alabilir ve şirketlerimiz bunu satabilir. Rusya’nın buna alınmaması lazım. Bu bir ticaret. Suriye, savaşın başında uçağımızı düşürdü. Rus füzesi ile düşürdü. Suriye ve birçok ülkeye Rusya füze veriyor. Biz niye veriyorsunuz diye birkez bile sorgulamadık. Drone’larla ilgili dünyadan çok talep var. Polonya ve Romanya alımları konusunda bir değişikliğe gittiler. Önceden sadece AB ve NATO üyelerinden alabilir diye bir kriterleri vardı. Biz AB üyesi olmadığımız için bu ülkeler bizden satın almam için değiştirdiler bu politikalarını. Romanya’nın ihtiyaç duyduğu zırhlı taşıycılar ve araçlar var. Biz daha önce bu ihalelere giremiyorduk şimdi giriyoruz.”

BÜYÜKELÇİLER ATANABİLİR

Çavuşoğlu, Mısır’la ilişkiler konusunda, “Birbirimizin aleyhine olmama durumunda zaten anlaşmıştık. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Mısır bizimle anlaşma imzaladığı zaman çok daha fazla alana sahip olacak. Gelecek dönemde büyükelçiler karşılıklı atanabilir. Önümüzdeki dönemde Mısır dışişleri bakanı ile de görüşeceğiz” ifadelerini kullandı. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ilişkin Çavuşoğlu, “ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield cuma günü Türkiye'ye gelecek” dedi.