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ANKARA

ABD'den Türkiye'ye S-400 önerisi: Karar sizin

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, S-400 konusunda yaptığı açıklamada, "S-400'leri almak NATO ittifakında sorun yaratıyor. Türkiye'ye alternatif sunduk, tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Karar Türkiye'nin" ifadelerini kullandı.

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​ABDden Türkiyeye S-400 önerisi: Karar Ankaranın | Wendy Shermandan Türkiye açıklaması
Wendy Sherman

Ocak ayında ABD başkanlık koltuğunu devralan Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye ilk üst düzey ziyareti, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman tarafından gerçekleştirildi.

Ankara'daki temaslarının ardından CNN Türk'e konuşan Sherman 14 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Biden görüşmesine değindi.

Bakan Yardımcısı, konuya ilişkin "Bu zirvenin pozitif yönleri vurgulamak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başkan endişeleri dile getirecek. İnsan hakları ve demokrasi konusunda özellikle Türkiye'nin nasıl bir yola gittiği konusundaki endişeleri dile getirecek. Türkiye stratejik bir müttefik ve dünyaca tanınan bir güç. Çok yakından çalışıyoruz. Türkiye ile Afganistan-Libya konularında herkesin küresel kurallara uyması için de birlikte çalışıyoruz, küresel dünya düzeni için de" ifadelerini kullandı.

"S-400 konusunda teklif sunduk karar Türkiye'nin"

"Türkiye'ye uygulanan S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin" diyen Amerikan Bakan Yardımcısı, şunları kaydetti:

  • "S-400'leri almak NATO ittifakında sorun yaratıyor. Alternatif sunduk, tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Umarım ortak bir yol bulabileceğiz. Bu teknik detay bir konu değil, siyasi bir şey değil. Türkiye durumun farkında, atması gereken adımları biliyor. Nasıl bu adımların atılacağını da görüştük, bu Türkiye'nin kararı olacak."

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"YPG'nin amacı DEAŞ'ı yenmek"

Sherman, ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye desteklerine de değinerek, "YPG'nin tek amacı DEAŞ'ı yenmek." dedi.

"İstanbul Sözleşmesinden çıkılması üzüntü verici"

Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı almasına ilişkin ise, "Bu kadın hakları için çok kötü oldu. Çok üzüldük, bu tarz şeyler endişe yaratıyor" şeklinde konuştu.

Sherman, İstanbul Sözleşmesine dair ifadeler içeren bir maske takarak poz verdi.

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