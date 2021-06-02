ABD’ye S-400 meselesinin çözümü için yeni öneri

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve son dönemde Türkiye adına çok kritik konularda müzakereler yürüten Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın Yunanistan ziyaretinde İsrail ile ilişkiler ve ABD ile devam eden S-400 krizine ilişkin verdiği bilgileri bugünkü köşe yazısında paylaştı.

Acet'in yazısından ilgili kısımlar şöyle:

ABD’de yeni yönetim işbaşına geldikten sonra, Ankara’ya ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Türkiye’ye geldikten sonra kamuoyuna yansıyan bir demecinde, “Türkiye S-400 işinden vazgeçmeli. Bu teknik bir konu değil” şeklinde sözler sarf etti.

Yeni yaptırım söz konusu mu?

Önal, ABD’li bakan yardımcısıyla yaptığı görüşmeye atfen, ABD tarafından yeni bir talebin söz konusu olmadığını, bu son ziyarette de yeni bir gündemle gelinmediğini dile getirdi. Araya girip “Yeni bir yaptırım söz konusu mu” şeklinde sorunca net bir şekilde “Yok” cevabını aldım.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD’li muhataplarına ilettikleri yeni bir öneriden söz etti. Bakan beyin kendi ağzından aktaralım:

"İddialarının gerçek olmadığını kendileri de biliyor"

Teknik düzeyde NATO’nun başkanlık yapacağı bir çalışma grubu oluşturma teklifimiz önceki hükümet ve yeni hükümet tarafından kabul görmemişti. Biz bunun neden olduğunu biliyoruz. Çünkü bu iddiaların gerçek olmadığını kendileri de biliyorlar. (S-400 sisteminin F-35’lerin sırlarını elde edeceği) Biz de teknik konuda kabul etmediniz madem o halde siyasi olarak bir çözüm bulalım dedik.

Netanyahu'nun gitmesi İsrail ile ilişkileri etkiler mi?

Bakan Çavuşoğlu’na İsrail’deki Netanyahu hükümetinin sonunun geldiği yönündeki haberleri hatırlatıp, “Öyle bir durumda İsrail’le ilişkilerde normalleşmenin önü açılır mı” şeklinde bir soru yönelttim. Şöyle dedi:

“Eskiden olduğu gibi barış için oturur konuşuruz ama sonra İsrail saldırırsa süreç yine biter. Sağlıklı bir normalleşme olması için İsrail’in bunlardan vazgeçmesi gerekir. Netanyahu ya da yönetimde kimin olduğu önemli değil”

"Filistin meselesinde inisiyatifimizin katkıları oldu"

Bakan Yardımcısı Sedat Önal araya girdi ve Türkiye’nin Filistin meselesinde sergilediği tutumun işe yaramadığı yönündeki eleştirilere cevap teşkil edebilecek önemli sözler sarf etti:

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Uluslararası toplumun hareke geçirilmesinde kamuoylarının baskısı siyaseti etkiliyor. Bu baskı ile ülkeler kendi pozisyonunu gözden geçirmek zorunda kaldı. New York Times gazetesi Gazze’de ölen çocukların fotoğraflarını yayınladı. Bütün bunların olmasında bizim inisiyatifimizin çok ciddi katkısı oldu.

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