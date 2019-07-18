Rusya'dan Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı teklifi

Ekonomi

İstanbul’a 5 ayda 5,4 milyon turist

İstanbul’u ziyaret eden yabancı turist sayısı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre %11 artışla 5 milyon 416 bine yükseldi. Söz konusu dönemde 199 farklı ülkeden gelen yabancılar arasında başı 395 bin kişiyle Almanlar çekerken, onları 337 binle İranlılar, 291 binle Ruslar, 204 binle de Iraklılar takip etti.