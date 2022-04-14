Rusya’dan Ukrayna’nın vurduğunu duyurduğu “Moskova” gemisi ile ilgili açıklama geldi

ABD ve Birleşik Krallık istihbaratının, Rus ordusunun her hamlesini biliyor gibi görünmesi sızıntı iddialarını kuvvetlendiriyor.

İŞGALDEKİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENİ PLANLARIN SIZDIRILMASI<br><br>Dailmail Gazetesi'nde yer alan habere göre Putin, Rusya'nın işgaldeki başarısızlığını, çok sayıda askerin ve Rus generalin hayatını kaybetmesini sızdırılan planlara bağlıyor.

İSTİHBARAT TEŞKİLATINA DA ÖFKELİ<br><br>Rusya'nın zayıf istihbarat nedeniyle savaşta ağır kayıplar verdiğini ileri süren Rusya Devlet Başkanı Putin'in istihbarat teşkilatına kızgın olduğu uzun süredir dünya gündeminden düşmüyor.

KAYIPLARIN SORUMLUSU<br><br>Putin'in Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u savaş alanında verdiği kayıplardan daha çok askeri donanım kayıplarıyla ilgili suçladığı iddia ediliyor.

GENELKURMAY BAŞKANI VE YARDIMCISI GÖREVDEN ALINABİLİR<br><br><br>Putin'in öfkesinin bir başka hedefi de yakında görevden alınabileceği konuşulan Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Rus genelkurmay başkanı Valery Gerasimov ve başkan yardımcısı Igor Kostyukov var.<br>

POZU OLAY OLDU<br><br>Şoygu'nun 31 yaşındaki kızının Ukrayna'nın mavi ve sarı renkleriyle poz vermesi şüpheleri daha da artırdı.

BİR NUMARADA SERGEY ŞOYGU VAR<br><br>Putin'in şüphelendiği isimler arasında Ukrayna Savaşı'ndaki askeri operasyonlardan sorumlu olan isim Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir numarada yer alıyor.

Rusya'dan ismi açıklanmayan kaynaklar, üst düzey generallerinin ve seçkin kişilerin bile hedefte olduğunu belirtti.<br>

İddialara göre, planların sızdırılmasına öfkelenen Rusya Devlet başkanı Putin yakın çevresine bir cadı avı başlattı.

​Rusya'nın askeri planlarının sızması sonrası 'cadı avı' başladı: İşte Putin'in şüpheli listesi

Rusya'nın askeri planlarının ABD ve İngiltere'ye sızdırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Rusya Devlet Başkanı Putin'in en yakın çevresine bile temkinli davranmasına neden olduğu ileri sürüldü. Batı medyası Rus liderin, 'cadı avı' başlattığını belirtti. İşte Putin'in şüpheli listesi...