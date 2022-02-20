Dünya Rusyanın ABD Büyükelçisi Antonov İşgal yok böyle bir plan da yok
AVRUPA

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: İşgal yok böyle bir plan da yok

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukrayna krizine ilişkin konuştu. "İşgal yok, böyle bir plan da yok." diyen Antonov, "Hiçbir ülkenin topraklarını ele geçirmeye çalışmıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Rusyanın ABD Büyükelçisi Antonov: İşgal yok böyle bir plan da yok
​Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov

Ukrayna-Rusya arasındaki krizin ardından, batılı ülkeler Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceğine dair tahminlerde bulunmaya devam ediyor.

Rusya, bu iddiaları yalanlarken son olarak Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov da, "İşgal yok, böyle bir plan da yok. Hiçbir ülkenin topraklarını ele geçirmeye çalışmıyoruz. Donetsk ve Lugansk'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu doğrulamak istiyorum” dedi.

"KIRIM SORUNU ÇÖZÜLDÜ KONU KAPANDI"

Kırım'ın Rusya'ya katılımının Rus ordusu operasyonuyla gerçekleşmediğini, Kırım halkının tercihiyle gerçekleştiğini savunan Antonov, "Kırım sorunu çözüldü ve konu kapandı. Bu Rus kuvvetlerinin operasyonlarıyla değil Kırım'da yaşayan halkın kararıyla gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da tahta silahların yerini gerçek silahlar aldı: Çocuklar da savaş eğitimine dahil edildi
FOTOĞRAF 48
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Ukrayna-Rusya arasında gerginlik devam ederken Ukraynalı siviller olası bir işgal durumunda ülkelerini savunmak için askeri eğitim almayı sürdürüyor
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Başkent Kiev'deki Dolobetski Adasında verilen eğitime, aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu farklı yaşlardan sivil katıldı.
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Dörde ayrılan gruplarla \"ilk yardım\", \"silah kullanımı\", \"harita kullanımı\" ve \"patlayıcı maddeler hakkında temel bilgiler\" paylaşıldı.<br><br>
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Daha önce tahta silahlarla yapılan eğitimin gerçek silahlarla yapılmaya başlandığı görüldü.
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İşte Ukraynalılara verilen savaş eğitiminden kareler:
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Ukrayna'da tahta silahların yerini gerçek silahlar aldı: Çocuklar da savaş eğitimine dahil edildi
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün daha da tırmanırken, sivil halka verilen askeri eğitimler de sürüyor. Başlangıçta tahta silahlarla verilen eğitimin yerini gerçek silahlar aldı. Eğitime küçük yaştaki çocukların da dahil edildiği görüldü.

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