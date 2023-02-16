Rusya'nın ambargosu Fransa'yı vurdu: Elektrik üretimi 30 yılın dibini gördü

Fransa'da, Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan enerji krizi ve nükleer reaktörlerin birçoğunun bakımdan geçmesi nedeniyle elektrik üretimi 1992'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Fransız elektrik iletim şebekesi operatör şirketi RTE'nin açıklamasına göre, elektrik üretimi ülkede son 30 yılın en düşük seviyesine gerileyerek 279 teravatsaat oldu.

Söz konusu düşüşe, nükleer reaktörlerin büyük çoğunluğunun bakıma alınması sonrası bazılarının bakım sürecinin henüz tamamlanamaması ve termik santrallerdeki kısıtlı üretim yol açtı.

2021'de elektrik üretiminin yüzde 69'u nükleer enerji santrallerinden karşılanmıştı. Ancak santrallerin bakımlarının hızlandırılmasına rağmen 2022'de bu oran yüzde 62,7 olarak gerçekleşti.

Rusya'nın AB ambargoları sonrası ülkeye petrol ve doğal gaz arzını durdurması da üretimdeki düşüşte rol oynadı.





Enerji krizi sonrası zorunlu tasarrufa gidilmişti





Paris yönetimi, geçen yılın yarısından itibaren dış ve iç aydınlatmaların azaltılması ve kamu dairelerinde kaloriferlerin 19 derecede sabitlenmesi gibi tedbirler alarak zorunlu olarak enerji tasarrufu başlatmıştı.

Bununla birlikte enerji sağlayıcı şirketlerin fiyatları yükseltmesiyle ülkede endüstriyel üretim yapan birçok şirket üretimlerini durdurma kararı almıştı.

Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020-2021 yılları hariç tutulduğunda, ülkede 2022'de elektrik tüketimi, 2014-2019 yılları ortalamasına göre yüzde 4,2 gerilemişti.



