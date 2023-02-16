Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Dünya

Rusya'nın ambargosu Fransa'yı vurdu: Elektrik üretimi 30 yılın dibini gördü

Fransa'da, Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan enerji krizinin üretimi etkilemesi ve nükleer reaktörlerin birçoğunun bakımdan geçmesi sebebiyle elektrik üretimi 1992'den bugüne kadarki en düşük seviyesini gördü. Rusya'nın AB ambargoları sonrası ülkeye petrol ve doğal gaz arzını durdurması da üretimdeki düşüşte rol oynadı.

16:16 . 16/02/2023 Perşembe
AA
Fransa'da elektrik üretimi dibi gördü

Fransa'da elektrik üretimi dibi gördü

Fransa'da, Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan enerji krizi ve nükleer reaktörlerin birçoğunun bakımdan geçmesi nedeniyle elektrik üretimi 1992'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Fransız elektrik iletim şebekesi operatör şirketi RTE'nin açıklamasına göre, elektrik üretimi ülkede son 30 yılın en düşük seviyesine gerileyerek 279 teravatsaat oldu.

Söz konusu düşüşe, nükleer reaktörlerin büyük çoğunluğunun bakıma alınması sonrası bazılarının bakım sürecinin henüz tamamlanamaması ve termik santrallerdeki kısıtlı üretim yol açtı.

2021'de elektrik üretiminin yüzde 69'u nükleer enerji santrallerinden karşılanmıştı. Ancak santrallerin bakımlarının hızlandırılmasına rağmen 2022'de bu oran yüzde 62,7 olarak gerçekleşti.

Rusya'nın AB ambargoları sonrası ülkeye petrol ve doğal gaz arzını durdurması da üretimdeki düşüşte rol oynadı.


Enerji krizi sonrası zorunlu tasarrufa gidilmişti


Paris yönetimi, geçen yılın yarısından itibaren dış ve iç aydınlatmaların azaltılması ve kamu dairelerinde kaloriferlerin 19 derecede sabitlenmesi gibi tedbirler alarak zorunlu olarak enerji tasarrufu başlatmıştı.

Bununla birlikte enerji sağlayıcı şirketlerin fiyatları yükseltmesiyle ülkede endüstriyel üretim yapan birçok şirket üretimlerini durdurma kararı almıştı.

Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020-2021 yılları hariç tutulduğunda, ülkede 2022'de elektrik tüketimi, 2014-2019 yılları ortalamasına göre yüzde 4,2 gerilemişti.


#Fransa
#elektrik
#üretim
#30 yıl
#düşük seviye
1 saat önce
default-profile-img
Rusya'nın ambargosu Fransa'yı vurdu: Elektrik üretimi 30 yılın dibini gördü
Koruyucu aile başvurularında artış: 10 günde 290 bin kişi başvuru yaptı
Hastanenin bahçesinde dehşete düşüren görüntü: Dev yarıklar oluştu
Depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 9 kişi daha yakalandı
Fenerbahçeli sporcular kan bağışı etkinliğine katıldı
Diyarbakır'da hasarlı binaya girip eşyalarını balkondan atarak kurtarmaya çalıştı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.