Rusya'nın Ayasofya açıklaması: Resmi duruşumuz Türkiye'nin içişleri olduğu yönünde

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Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasının arka planı ortaya çıktı: Ermeni güçler Türkiye ve Azerbaycan'ın bağlantısını kesmek için saldırıyor

Ermenistan'on son günlerde Azerbaycan birliklerine sınırlarına saldırması sonucu çok sayıda Azeri askeri şehit düştü. Anında karşılık veren Azeri birlikleri bir çok Ermeni birliğinin bulunduğu kışlaları imha etti. Ermeni güçlerinin saldırı girişiminde bulunduğu Tovuz ilinden Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru ve TANAP'ın başlangıcı olan Güney Kafkasya doğal gaz boru hatlarının geçmesi saldırının arka planında Türkiye ile Azerbaycan'ın bağını koparmak olduğu düşünülüyor. Tovuz Milletvekili Ganire Paşayeva, bu saldırılara ilişkin, "Ermenistan bazı stratejik noktaları ele geçirirse, Azerbaycan'ı Türkiye ile birleştiren tek kara yolu, iki ülkenin ortak enerji ve ulaştırma hatları onların silahlı güçlerince her an vurulabilir" sözleri ile dikkat çekti.