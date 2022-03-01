Rusya’nın erişebildiği rezervlerin üçte biri ülke içinde ve Çin'de kaldı

Ekonomi

Rusya'da faaliyet gösteren Batılı enerji devlerinde yatırım ve ortaklıklarından çekilme kararı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'nin ağır yaptırımları artarak devam ediyor. Equinor, bp ve Shell'in Rusya'daki proje ve ortak girişimlerden çıkma kararları ekonomik yaptırımları şiddetini gösteriyor. Yaşanan ekonomik yaptırımlar ülkede faaliyet gösteren diğer Batılı enerji şirketlerinin de bu yöndeki kararlarını hızlandırabileceğini düşündürüyor.