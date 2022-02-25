Rusya'nın işgal ettiği Yılan Adası nerede? Yılan Adası'nın konumu

Dün Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Yılan adasını işgal ettiği ifade edildi. Bunun üzerine Yılan adasının nerede olduğu, harita konumu, Yılan adasının nereye bağlı olduğu merak konusu oldu.

Yılan Adası nerede?

Yılan Adası veya Serpent Adası (Rumence: Insula?erpilor), Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında yer alan bir adadır. Ukrayna, Romanya ve Moldova arasında bulunuyor.

Yılan Adası nerede?

24 Şubat 2022 itibariyle Rusya işgal etti

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada;

“Yılan’ın, işgalcilerin deniz silahları ve savaş uçakları bombalamasının ardından altyapısı tahrip edildi. Ayrıca Silahlı Kuvvetler askerleri ile iskelet üzerinde bulunan sınır muhafızları ile olan bağlantı da kopmuştu. Edinilen bilgilere göre Yılan Adası ele geçirildi.

Düşmanın bugün defalarca teslim olma talepleriyle adadaki Ukraynalı savunucuları korkutmak için defalarca boş yere denedi. Sınır muhafızları ve Silahlı Kuvvetler cesurca savundu.

Unutulmamalıdır ki Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı, ülkemize sinsice saldıran düşmanı durdurmak için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Ulusal Muhafızlar ile aktif olarak çalışmaya devam etmektedir.

Zafer bizim olacak!” ifadeleri yer aldı.

DÜNYA Putin'in emri sonrası Ukrayna'ya askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

FOTOĞRAF 35 Rusya'nın başkenti Moskova'da, ülkenin 2. büyük kenti St. Petersburg ve önde gelen diğer şehirlerde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Ukrayna'ya gerçekleştirilen askeri operasyon protesto edildi. Meydanlarda toplananlar savaş karşıtı pankartlar açtı ve sloganlar attı. Gösterilerde Devlet Başkanı Putin aleyhine de slogan atıldı. Bazı gösterilerde polisle protestocular arasında arbede yaşandı ve göstericilerden gözaltına alınanlar oldu. Yaptığı paylaşımda, ülkesi Rusya'yı ve Putin'i eleştiren ünlü Rus satranç oyuncusu Garry Kasparov, Ukrayna'nın askeri olarak derhal desteklenmesini istedi. \"Putin'in savaş makinesini iflas ettirin. Rusya'nın ekonomisini dondurun ve el koyun\" ifadelerini kullanan ünlü satranç şampiyonunun paylaşımında öne çıkan mesajları şöyle: \"Ukrayna'yı askeri olarak, derhal destekleyin... Rusya'yı her uluslararası ve finans kuruluşundan kovun. PACE, Interpol gibi... Rusya'dan gelen tüm büyükelçileri geri yollayın... Putin'in küresel propaganda makinesinin tüm unsurlarını yasaklayın... Diktatörün yalan ve nefret yaymasına yardım etmeyi bırakın... Putin'in uşaklarını özgür dünyada ifşa edin ve onlara karşı hareket edin... Rus petrol ve gazını almayın. OPEC'e baskı yapın, üretimi artırın... Maliyetlerin, fedakarlıkların olacağını kabul edin... Mücadele zamanı.\" Rusya'da savaş karşıtı gösteriler hızla yayılıyor: 47 kentte halk sokağa döküldü Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından, savaş karşıtı protesto gösterileri ülkenin 47 kentine yayıldı. Gözaltına alınanların sayısı bini buldu. Dünyaca ünlü Rus satranç oyuncusu Kasparov, ülkesini eleştirdi. Kasparov, "Putin'in savaş makinesini iflas ettirin. Rusya'nın ekonomisini dondurun ve el koyun" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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