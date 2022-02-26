Yılan Adası nerede? Rusya'nın işgal ettiği Yılan Adası nerede? Yılan Adası'nın konumu

Dün Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Yılan adasını işgal ettiği ifade edildi. Bunun üzerine Yılan adasının nerede olduğu, harita konumu, Yılan adasının nereye bağlı olduğu merak konusu oldu.
Yılan Adası nerede?
Yılan Adası veya Serpent Adası (Rumence: Insula?erpilor), Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında yer alan bir adadır. Ukrayna, Romanya ve Moldova arasında bulunuyor.
24 Şubat 2022 itibariyle Rusya işgal etti
Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada;
“Yılan’ın, işgalcilerin deniz silahları ve savaş uçakları bombalamasının ardından altyapısı tahrip edildi. Ayrıca Silahlı Kuvvetler askerleri ile iskelet üzerinde bulunan sınır muhafızları ile olan bağlantı da kopmuştu. Edinilen bilgilere göre Yılan Adası ele geçirildi.
Düşmanın bugün defalarca teslim olma talepleriyle adadaki Ukraynalı savunucuları korkutmak için defalarca boş yere denedi. Sınır muhafızları ve Silahlı Kuvvetler cesurca savundu.
Unutulmamalıdır ki Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı, ülkemize sinsice saldıran düşmanı durdurmak için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Ulusal Muhafızlar ile aktif olarak çalışmaya devam etmektedir.
Zafer bizim olacak!” ifadeleri yer aldı
'Yılan Adasında bulunan tek insan'
Yılan Adasına halkın girmesi yasaktır. Yalnızca yılanlar ile ilgili araştırmalar yapacak kişiler girebilmektedir. Bu adada Dünya'nın en zehirli yılanı olan Altın Mızrak Başlı Engerek Yılanı yaşamaktadır. 1909 yılında adaya bir deniz feneri inşa edilmiştir. Fenerin bekçisi ise bu adada yaşayan tek insan olmaktadır.
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Yılan Adasındaki tehlike
Yılan Adası adından da anlaşılacağı üzere çok tehlikeli yılanlar ile kaplıdır. Bu sebeple halkın adaya girmesi yasaktır. Ada adeta yılanların evi konumunda olduğu için burada gezilecek yer bulunmamaktadır.