Rusya’nın Saraybosna Büyükelçisinden Bosna Hersek’e tehdit: NATO'ya girmek isterseniz sonunuz Ukrayna'ya benzer

Rusya’nın Saraybosna Büyükelçisi Igor Kalabuhov, Bosna Hersek’te yayın yapan FTV kanalına konuştu.

Bosna Hersek'in NATO’ya üyeliği konusunun 'fanteziden' ibaret olduğunu ileri süren Kalabuhov, Rusya’nın buna kendi menfaatleri çerçevesinde tepki göstereceğini söyledi.

"SONUNUZ UKRAYNA'YA BENZER"

Bosna Hersek'e yönelik tehditlerde bulunan Kalabuhov, "Eğer NATO’ya girmeye karar verirseniz sonunuz Ukrayna’ya benzer." dedi.

"RUSYA'NIN GİZLİ BİR PLANI YOK"

Rusya’nın Sırp lider Dodik’i Bosna’yı istikrarsızlaştırmak için kullandığı iddialarını da reddeden Kalabuhov, Bosna halkının Rusya’ya ilişkin endişelerinin yersiz olduğunu ifade etti.

Kalabuhov, "İnanın, Rusya’nın Bosna Hersek’e yönelik gizli bir planı yok" diye konuştu.

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