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Rusya'ya ait stratejik bombardıman uçağı düştü: Mürettebattan ölenler var

Rusya'ya ait stratejik bombardıman uçağı düştü: Mürettebattan ölenler var

21:052/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
IHA
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Rus bombardıman uçağının rutin bir uçuş sırasında teknik bir arıza sonucu düştüğü bildirildi. (Foto: Arşiv)
Rus bombardıman uçağının rutin bir uçuş sırasında teknik bir arıza sonucu düştüğü bildirildi. (Foto: Arşiv)

Rusya'nın Sibirya bölgesinde Rus ordusuna ait Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı düştü. Uçakta bulunan 4 mürettebattan 1'i hayatını kaybetti.

Rusya'da Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının düşmesi sonucu 1 mürettebat hayatını kaybetti.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Irkutsk'ta Rus ordusuna ait
Tu-22M3
tipi stratejik bombardıman uçağı düştü. Uçakta bulunan 4 mürettebattan 1'i hayatını kaybetti.
Yetkililer, uçağın rutin bir uçuş sırasında teknik bir arıza sonucu
Buret köyü
yakınlarına düştüğünü aktararak, kazada yerleşim yerlerinin zarar görmediğini açıkladı.

Kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.



#Rusya
#Bombardıman Uçağı
#Tu-22M3

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