Rusya'ya ait stratejik bombardıman uçağı düştü: Mürettebattan ölenler var

Rus bombardıman uçağının rutin bir uçuş sırasında teknik bir arıza sonucu düştüğü bildirildi. (Foto: Arşiv)
Rusya'nın Sibirya bölgesinde Rus ordusuna ait Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı düştü. Uçakta bulunan 4 mürettebattan 1'i hayatını kaybetti.
Rusya'da Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının düşmesi sonucu 1 mürettebat hayatını kaybetti.
Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Irkutsk'ta Rus ordusuna ait
Tu-22M3
tipi stratejik bombardıman uçağı düştü. Uçakta bulunan 4 mürettebattan 1'i hayatını kaybetti.
Yetkililer, uçağın rutin bir uçuş sırasında teknik bir arıza sonucu
Buret köyü
yakınlarına düştüğünü aktararak, kazada yerleşim yerlerinin zarar görmediğini açıkladı.
Kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.
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