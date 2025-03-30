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Rusya Zaporijya yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Zaporijya yerleşim birimini ele geçirdi

20:3630/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
AA
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Rusya, Ukrayna cephesinde ilerlemeyi sürdürdüklerini açıkladı.
Rusya, Ukrayna cephesinde ilerlemeyi sürdürdüklerini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşında olası bir ateşkes haberi beklenirken, Moskova yönetimi Zaporijya yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Bahsi geçen yerleşim biriminin kurtarılma sürecinin tamamlandığı belirtilen açıklamada Ukrayna'nın askeri gücüne yönelik operasyonlar düzenlendiği ve yaklaşık 170 askerin öldürüldüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Zaporijya yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

"Zaporijya'nın kurtarılma süreci tamamlandı"

Rus ordusunun, Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırılar sonucunda
Donetsk Halk Cumhuriyeti
'nin
Zaporijya
yerleşim biriminin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 170 Ukrayna askeri hayatını kaybetti

Açıklamada, son 24 saatte 140 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) üretim işletmesi ile mühimmat depolarına saldırılar düzenlendiği aktarılarak, "Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) birlikleri ve Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğüne bağlı özel kuvvetlerin geçici olarak konuşlandırıldığı noktaya yönelik düzenlenen füze saldırısı sonucu 170'e kadar Ukraynalı militan ve yabancı paralı savaşçının etkisiz hale getirildiği" kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Sumi, Donetsk ve Zaporijya bölgelerindeki 3 yerleşim birimlerinde kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.



#Rusya
#savaş
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