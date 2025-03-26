Ukrayna İHA'ları Karadeniz'de düşürüldü: Rusya'dan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait 2'si Karadeniz'de olmak üzere 9 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Karadeniz için varılan anlaşmanın ne zaman ve nasıl yürürlüğe gireceği merak edilirken, Ukrayna'ya ait İHA'ların Karadeniz'de bir noktayı mı hedef aldığı ya da yalnızca uçuş mu gerçekleştirdiğine dair bir açıklama yapılmadı. Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında düşürülen İHA sayısı açıklanırken, fırlatılan İHA sayısı ise belirtilmedi.