Ukrayna İHA'ları Karadeniz'de düşürüldü: Rusya'dan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait 2'si Karadeniz'de olmak üzere 9 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna tarafından Belgorod kentinde bir binaya düzenlenen dronlu saldırıda ise 1 kişi yaralandı.
Yapılan açıklamada, Ukrayna İHA'larının Karadeniz'de düşürüldüğü bildirildi.
Karadeniz'de 2 İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait 2'si Karadeniz'de olmak üzere 9 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Karadeniz için varılan anlaşmanın ne zaman ve nasıl yürürlüğe gireceği merak edilirken, Ukrayna'ya ait İHA'ların Karadeniz'de bir noktayı mı hedef aldığı ya da yalnızca uçuş mu gerçekleştirdiğine dair bir açıklama yapılmadı. Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında düşürülen İHA sayısı açıklanırken, fırlatılan İHA sayısı ise belirtilmedi.
Ukrayna'dan Belgorod'a dron saldırısı
Ukrayna'ya ait bir dron ile sınırdaki Rusya'nın Belgorod kentinde bir binaya saldırı düzenlendi. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, saldırıda yaralanan 1 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, hava savunma sistemi tarafından Belgorod'da 5 dronun düşürüldüğü aktarıldı.