Rusya'ya yaptırımların etkisi vatandaşa yansımaya başladı

Batılı ülkeler, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Rus ekonomisine yönelik finanstan, enerji ve teknolojiye, çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı.

Sberbank, VTB gibi ülkenin önemli finans kurumlarının yanı sıra, Rusya Merkez Bankası da yaptırımların hedefi olurken, Avrupa ve ABD gibi bölgelerdeki hava sahaları Rus uçaklarına kapandı.

Batılı ülkeler, Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılması yönünde de karar alırken, ABD, Japonya ve Avrupa ülkeleri ayrıca Rusya'nın 640 milyar doları bulan rezervlerinin yarısını dondurdu.

Dolar/ruble paritesi, alınan kararların ardından dünkü ilk işlem gününde yüzde 21,64 artışla tarihte ilk defa 100 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 21,94 yükselişle 113,4'e kadar çıktı.

Gelişmeler nedeniyle Moskova piyasaları kapalı kalırken, Rusya Merkez Bankası, yaptığı açıklamada ülkedeki nakit talebinin geçen haftaya göre 25 kat artarak 1,4 trilyon rubleye ulaştığını duyurdu.

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Ruslar karamsarlık yaşıyor

Rus vatandaşları, gelişmelerden ötürü endişeli olduklarını ve kısa süre içerisinde barış sağlanması gerektiğini söylediler.

Yaptırımlar ve savaş nedeniyle keyifli olmadığını vurgulayan Mariya isimli Rus vatandaşı, “Çoğu neler olduğunu maalesef bilmiyor ve şaşkın durumdalar. Genel olarak herkes panik halinde. Neler olduğunu anlamıyorlar. Kartımla ilgili sorunlar yaşadım. Bazı kartlarla Apple Pay çalışmıyor. Geleceğe dair açıkçası, sadece şok içerisindeyim.” diye konuştu.

Olga isimli Rus vatandaşı ise mevcut durumun son derece kötü olduğunu belirterek, “Durum gerçekten berbat. Çünkü geleceğim, akrabalarım, bebeklerim için endişeleniyorum. Fiyatlar artıyor. İlaçlara ve hayvanlarımız için gerekli mamalara erişim zorlaşıyor. Bunlar benim hiç hoşuma gitmiyor. Ben barış istiyorum.” dedi.

Yaşananların henüz başında olduklarına dikkati çeken Vyaçeslav isimli Rus vatandaşı da, "Her şey yeni başladı bu nedenle henüz anlayamadık, daha nasıl olacak tam yaşayamadık. Eğer bu soruyu 2, 3 hafta içerisinde sorarsanız daha belirli ve üzücü yanıtlar olacaktır. Bütün bunların bir tür barışçıl anlaşmayla kısa zamanda bitmesini umuyorum. Sağduyunun kazanması gerekli. Şöyle bir Ukrayna atasözü vardır: Soylular kavga ederken, zararı sıradan insanlar görür.” ifadelerini kullandı.

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