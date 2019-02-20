Dünya Rüzgarı arkasına alan yolcu uçağı planlanandan 48 dakika önce indi
AVRUPA

Rüzgarı arkasına alan yolcu uçağı planlanandan 48 dakika önce indi

İngiliz Virgin Atlantic Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, rüzgarı arkasına alarak ses hızını aştı ve hız rekoru kırdı. Hava akımı sayesinde saatte 1289 kilometreye çıkarak planlanandan 48 dakika önce inmeyi başardı.

Haber Merkezi Diğer
Ancak uçağın hava akımının içinde olması nedeniyle, tehlike sınırına yaklaşmadığı belirtiliyor.
Ancak uçağın hava akımının içinde olması nedeniyle, tehlike sınırına yaklaşmadığı belirtiliyor.

İngiliz Virgin Atlantic Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Los Angeles-Londra seferi sırasında yüksek irtifadaki hava akımı sayesinde saatte 1289 kilometreye çıkarak hız rekoru kırdı.

  • Philadelphia üzerinde 35 bin feette ses hızını aşan Boeing 787-9 tipi uçak, Londra'ya planlanandan 48 dakika önce indi.

Pilot Peter James, Twitter mesajında "Daha önce hiç bu kadar güçlü bir kuyruk rüzgarı görmedim" dedi.

Daha önce aynı model bir uçak 1248 kilometre hıza ulaşmıştı.

Tehlike sınırına yaklaşmadı

Boeing 787 Dreamliner uçaklarının ortalama seyir hızı saatte 944 kilometre.

Bu hızdaki sürükleme kuvveti ve diğer aerodinamik etkilere göre tasarlanmadıkları için ticari uçaklar ses duvarını aşamıyor.

Ancak uçağın hava akımının içinde olması nedeniyle, tehlike sınırına yaklaşmadığı belirtiliyor.

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