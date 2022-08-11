Ryanair: 10 euroya bilet devri sona erdi

Fransa'da Gironde yangınında dakikada 10 futbol sahasından büyük alan yanıyor

Fransa'da temmuz ayında ülke tarihinin en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde bölgesindeki Landiras'ta, dün öğleden sonra başlayan yangının her dakika 10 futbol sahası büyüklüğünde alana yayıldığı belirtildi. TF1 İnfo'nun haberine göre, Landiras'ta temmuz ayında ilerlemesi durdurulan ancak tam olarak söndürülemeyen yangının kıvılcımlarından çıktığı tahmin edilen yangında şu ana kadar 6 bin hektardan fazla alan kül oldu. Hostens kasabası civarındaki çam ormanında çıkan yangın nedeniyle en az 6 bin kişi tahliye edilirken, yangın söndürme uçaklarının yanı sıra 500 kadar itfaiyeci alevlerle mücadele ediyor. Sivil güvenlik sözcüsü Alexandre Jouassard, alevlerin hızla ilerlediğini, her geçen dakika 10 futbol sahasından büyük alanın alevlere teslim olduğunu, yangın söndürme ekiplerinin karadan ve havadan alevlere müdahale ettiğini ifade etti.