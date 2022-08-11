Dünya Ryanair 10 euroya bilet devri sona erdi
AVRUPA

Ryanair: 10 euroya bilet devri sona erdi

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair'ın CEO'su Michael O'Leary, bilet fiyatlarını artıracaklarını açıkladı. O'Leary, geçen yıl yaklaşık 40 euro'dan başlayan bilet fiyatlarının, önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 50 euro'ya yükseleceğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ryanair: 10 euroya bilet devri sona erdi
Ryanair'ın CEO'su Michael ​O'Leary

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair'den, uçak yolculuklarına ilişkin değerlendirme geldi. Ryanair CEO'su Michael O'Leary, artan yakıt maliyeti nedeniyle düşük fiyatlarla uçuş sunmayacaklarını söyledi.

"10 euro'luk bilet dönemi bitti"

O'Leary, yaptığı açıklamada, "10 euroluk bilet dönemi sona erdi." ifadesini kullandı.

BBC'ye konuşan O'Leary, geçen yıl yaklaşık 40 eurodan başlayan bilet fiyatlarının, önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 50 euroya yükseleceğini belirtti.

"İnsanlar sık sık uçmaya devam edecek"

O'Leary, artan yaşam maliyetine rağmen insanların sık sık uçmaya devam edeceğine inandığını dile getirerek, "Ancak insanların fiyata çok daha duyarlı hale geleceklerini düşünüyorum." dedi.

Düşük fiyatlı bilet rekabeti

Uçak biletleri ucuz fiyatlara satılırken, uçuşların sayısı arttı. Ryanair, Easyjet, Vueling ve Wizz Air gibi hava yolları, düşük maliyetli sorunsuz hizmetler sunmak üzere rekabet ediyordu.

  • Öte yandan ticari uçuşlar, küresel karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 2,4'ünü oluşturuyor.

"Kara ve deniz yolu kaynaklı emisyonlar daha fazla"

Ryanair CEO'su ise kara yolu ve deniz taşımacılığının emisyonlara daha fazla katkıda bulunduğunu savunarak, hava yolculuğundan kaynaklanan emisyonları azaltmaya odaklanmanın "yanlış" olduğunu düşünüyor.

ABDye suikast uyarısı

ABD'ye suikast uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Tamamen hayal ürünü.
Beş yıldızlı oteldekorkutan yangın

Beş yıldızlı otelde
korkutan yangın

​Ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Diyarbakırda dev operasyon başlatıldı

Diyarbakır'da dev operasyon başlatıldı

​51 ayrı noktada teröre darbe.

​Beklenen enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi.

Meyve sebze fiyatları ile elektrik borçlarını ilgilendiriyor.

​Görüntüler yayınlandı

Metrekareye 75 kilogram yağış düşecek.

​Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı.

​Devlet yurtları yeni döneme hazır.

Dünya medyası büyük ilgi gösterdi.

​Tek hane sınırında başlık.

​Pençe Kilit'te 1 şehit.

​Hem vatandaşa kazandıracak hem de ülkeye.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.