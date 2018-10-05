Dünya S-300 sadece başlangıç
ORTADOĞU

S-300 sadece başlangıç

ABD ve İsrail'in itirazlarına rağmen Esed rejimine S-300 sistemleri teslimatını tamamlayan Rusya, başka adımların da atılacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus askerlerinin güvenliğini arttırmak için Suriye'ye S-300 sevkiyatı gerçekleştirmişti.
Rus askerlerinin güvenliğini arttırmak için Suriye'ye S-300 sevkiyatı gerçekleştirmişti.

Suriye'ye gönderdikleri S-300 sistemlerinin daha iyi düzeyde hava savunması sağlayacağını söyleyen, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, "S-300 uçaksavar füze sistemlerinin kurulumu tamamlandı. Bu niteliksel olarak yeni bir hava savunma düzeyi sağladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun açıkladığı diğer adımlar da atılacak" dedi. İsrail'in S-300 sevkiyatından duyduğu memnuniyetsizliğe de değinen Verşinin, "İsrailli meslektaşlarımızın bölgedeki eylemleri konusunda aklıselim davranmasını umuyoruz" şeklinde konuştu. Verşinin, Rusya’nın İsrail’le genel anlamda iyi ilişkilere sahip olduğunu ve İl-20 uçağına olanlarla ilgili verileri bir kez daha inceleyip çıkarım yapmalarını umduklarını ifade etti. Rusya, İsrail F-16'larının Suriye'de 15 mürettebatlı Rus İl-20 uçağının düşürülmesine neden olmasının ardından Rus askerlerinin güvenliğini arttırmak için Suriye'ye S-300 sevkiyatı gerçekleştirmişti.

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