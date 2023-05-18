Saat kordonu üretiminde Çin’i geride bıraktı: Artık hedef Avrupa

Kendilerinin Çin’den ayıran özelliklere değinen Ülker, "Rakibimizin Çin olduğunu biliyorduk. Çünkü Çin her şeyi profesyonel makinelerde yapıyor, biz burada el ile üretime başladık. Bir planlama yapmıştık; nasıl biz bu yolda başarılı olabiliriz, ilgiyi nasıl çekebiliriz? Biz kendi derilerimizi kendimiz yapıyoruz piyasadaki dericilere gidip onların elindeki hazır derileri almıyoruz. Saat kordonuna uygun olan derileri özel yaptırıyoruz üst derileri, alt derileri de özel yaptırıyoruz, alt derinin ter emici özelliği vardır. Bu büyük kullanım kolaylığı sağlıyor. Yazın kullanıcıların bileklerinde terleme yapmıyor. Derileri biz kendimiz yaptığımız için deri kalitesi bakımından ön plana çıktık. Zaten bir hedefimiz vardı; Çin’in önüne nasıl geçeriz? Planlamasını yaparken dedik ki; biz öncelikli olarak kaliteli ürün yapmak zorundayız. Kaliteyle alakalı nasıl artış gösterebiliriz, nasıl fedakarlıklar yapabiliriz. Çünkü bizim kullandığımız deriler çok pahalı. Dedik ki; kaliteli ürün üretmeliyiz, hızlı teslimat yapmalıyız ve uygun fiyata satmalıyız. Bu üçünü bir araya toplarsak biz hem Çin’in hem de ithalatın önüne geçmiş oluruz dedik ve çok şükür bu üç altın kuralı yerine getirdik. Kaliteli ürün, hızlı teslimat, uygun fiyat. Bu politikamızı sürdürdüğümüz sürece Çin’den ithalat düşmeye devam edecek" diye konuştu. Yeni yatırımlar yapacaklarını ancak yollarına tek başlarına devam edeceklerini belirten Ülker, "Allah nasip ederse fabrikalaşmak hedeflerimiz arasında var. Herhangi bir kurumla ortak olmayı düşünmüyorum. Fabrikalaşmak ile alakalı devletimizin teşvikleri var. Onlardan faydalanıp İstanbul dışında (il çok önemli değil) yeter ki saat kordonu üretimini büyütelim attıralım. Özellikle Türkiye’nin ihtiyacını karşılayalım. Çünkü Çin’den geliş artık 4 ila 6 ay arasında. Bu aslında bize de iyi bir fırsat veriyor. Yeterince adet arttırıp büyüyebilirsek Avrupa’ya da artık ihraç edebiliriz. Çünkü Avrupa da Çin’in uzun süren teslimatlarından şikayetçi. İsviçre, Almanya, Azerbaycan; biz buralara mal gönderiyoruz ama tabii bir fuara gidip fuarda kendimizi daha iyi tanıtıp, daha yüklü siparişler alabiliriz. Tabii o siparişleri karşılamak için de arkamızda ciddi bir üretim kapasitesi olması gerekiyor. Bundan dolayı önce üretim kapasitemizi arttıracağız stoklarımızı hazırlayacağız sonra gidip Allah’ın izniyle fuarlara gidip Avrupa’ya mal göndereceğiz" ifadelerini kullandı.