Dünya Sadakataşı Bosnaya yardımulaştırıyor
AVRUPA

Sadakataşı Bosna’ya yardım ulaştırıyor

Sadakataşı Derneği, Bosna Hersek’te bulunan kamplarda zorlu şartlar altında yaşayan mülteciler ve Srebrenitsalı aileler için acil yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi Diğer
Ülke genelinde yaşanan soğuk havalardan Srebrenitsa’da etkilenmiş durumda.
Ülke genelinde yaşanan soğuk havalardan Srebrenitsa’da etkilenmiş durumda.

Bosna Hersek’te yaşanan zorlu kış koşullarından etkilenen mültecilere ve Srebrenitsalı ailelere destek olmak için bölgede bulunan Sadakataşı yardım ekibi gıda, kışlık kıyafet ve yakacak dağıtımı gerçekleştirdi.

Ülke genelinde yaşanan soğuk havalardan Srebrenitsa’da etkilenmiş durumda.
  • Bosna Hersek’te bulunan kamplar üzerinden istedikleri ülkelere gitmek isteyen mülteciler ve Srebrenitsalı aileler çetin kış koşullarının yaşanması nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu durumun çözümüne katkı sağlamak için Sadakataşı Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bolcan öncülüğünde Bosna’da bulunan yardım ekibi yemek, kışlık kıyafet, bot, uyku tulumu, battaniye ve yakacak dağıtımları gerçekleştirdi.

Ülke genelinde yaşanan soğuk havalardan Srebrenitsa’da etkilenmiş durumda.

Mültecilere kış yardımı

Daha iyi bir yaşam umuduyla Bosna Hersek üzerinden istedikleri ülkelere geçiş için Pakistan, Afganistan, Bangladeş ve Kuzey Afrika ülkelerinden göç eden mülteciler burada bulunan kamplarda çetin kış koşulları nedeniyle zor günler geçiriyorlar. Bihac ve Velika Kladus bölgelerinde konaklayan mültecilere Sadakataşı yardım ekibi tarafından 310 adet uyku tulumu, 365 çift bot, 40 adet battaniye ve 310 tane yağmurluk dağıtımı gerçekleştirildi.

Ülke genelinde yaşanan soğuk havalardan Srebrenitsa’da etkilenmiş durumda.

Srebrenitsa'ya kış yardımı

Ülke genelinde yaşanan soğuk havalardan Srebrenitsa’da etkilenmiş durumda. Srebrenitsalı aileleri de unutmayan Sadakataşı yardım ekibi ihtiyaç sahibi ailelere 28 ton yakacak dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca Srebrenitsalı çocuklara bot ve mont hediye edildi.

Ülke genelinde yaşanan soğuk havalardan Srebrenitsa’da etkilenmiş durumda.
  • Bölgedeki yardımları organize eden Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bolcan yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Daha iyi bir yaşam umuduyla Bosna Hersek üzerinden istedikleri Avrupa ülkelerine göç etmek isteyen mülteciler ağır kış koşulları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Ülke genelinde yaşanan soğuk havalardan Srebrenitsa’da etkilenmiş durumda.

Dört günlük bir yardım organizasyonu kapsamında kamplarda ve açık alanlarda yaşayan mültecilere yemek, uyku tulumu, bot ve battaniye dağıtımları gerçekleştirdik. Srebrenitsalı kardeşlerimize de kış yardımları kapsamında yakacak, bot ve mont ulaştırdık. Bölgeye yardımlarımız devam edecek’’ İfadelerini kullandı.

Ülke genelinde yaşanan soğuk havalardan Srebrenitsa’da etkilenmiş durumda.

Ülke genelinde yaşanan soğuk havalardan Srebrenitsa’da etkilenmiş durumda.

Sadakataşı yurt içi acil yardımlarını sürdürüyor
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Sadakataşı yurt içi acil yardımlarını sürdürüyor
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