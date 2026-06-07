Sadece 1 dakika 43 saniye arayla vurdu! Çok sayıda binada hasar oluştu: Komşuda 4,8 ve 5,2'lik deprem

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda 4,8 ve 5,2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü’ne göre ilk 4,8 büyüklüğündeki deprem Prokopi (Yeni Ürgüp) bölgesinin 6 kilometre güneybatısında 14 kilometre derinlikte kaydedilirken, kısa süre sonra meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı ise Prokopi’nin 2 kilometre güneydoğusunda 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, art arda gelen depremler nedeniyle bölgede heyelan yaşandı ve çok sayıda evde hasar oluştu.

Birçok evde büyük çatlaklar görülürken, bir binanın duvarı tamamen çöktü. Bu binada yaşayanlar yara almadan kaçmayı başardı.

Deprem nedeniyle ölen ya da yaralanan bulunmazken, binalardaki ciddi hasarlar nedeniyle uzman ekiplerin bölgede inceleme başlatacağı ifade edildi.

Aynı bölgede büyüklüğü 2,8 ile 3,3 arasında değişen dört artçı sarsıntı da kaydedildi.



