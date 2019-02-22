Sadece 3 dakika geç kalan Bakan özür diledi

Japonya'da hem Olimpiyat Bakanlığı hem de Siber Güvenlik Bakanlığı görevlerini yürüten Yoshitaka Sakurada, parlamentodaki bir toplantıya üç dakika geç kaldığı için kamuoyu önünde özür diledi.

Muhalif milletvekilleri, Sakurada'nın gecikmesini ‘görevine karşı saygısızlık' olarak niteledi ve bütçe komisyonunun toplantısını beş saat boyunca boykot etti. Muhalefet, yaptığı pek çok gafla kamuoyunun gündeminde olan Sakurada'nın defaatle istifasını talep ediyor.

GAF ÜSTÜNE GAF

Yoshitaka Sakurada, son olarak geçen hafta Olimpiyat madalyası alması umulan bir yüzücüye lösemi teşhisi konulması üzerine ‘hayalkırıklığına uğradığını' söylemişti.

Bakan, "Kendisi, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda potansiyel bir altın madalya sahibi, çok büyük beklentilerimiz olan bir sporcu. Gerçekten hayalkırıklığına uğradım" demişti.

Sakurada iki yıl önce de, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerleriyle yatmaya zorlanan kadınları ‘profesyonel fahişeler' diye tanımlamıştı. Gafları nedeniyle sıklıkla eleştirilen Bakan, bu nedenle sürekli özür dilemek durumunda kalıyor.

GÖREVE UYGUN BULMUYORLAR

Bu hafta başında Asahi Shimbun gazetesinde yayımlanan bir ankete göre, Japonların yüzde 65'i Sakurada'nın göreve uygun olmadığını düşünüyor.

2020 Olimpiyatları'nda siber güvenliği sağlama sorumluluğunu da üstlenen Bakan, bir açıklamasında hiç bilgisayar kullanmadığını söylemişti.