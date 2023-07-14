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Dünya

Sağlık krizinde son nokta: İngilizler diş bakımına ücretsiz erişim olmadığı için kendi dişlerini çekiyor

Sağlık sisteminin alarm verdiği İngiltere'de hastaların ambulans bekleme süreleri ve acil servislerdeki bekleyişi rekor seviyelere ulaşırken sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimin olmaması da büyük sıkıntılara yol açıyor. Fransa merkezli BFM TV'de yer alan habere göre, İngiltere'de diş bakımına ücretsiz erişim olmadığı için kendi dişini çeken kişilerin sayısında artış yaşandı. Haberde, "Giderek daha fazla İngiliz, diş bakımına ücretsiz erişim olmadığı için kendi dişlerini çekiyor." ifadelerine yer verildi.

17:16 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sağlık sisteminin alarm verdiği İngiltere'de kendi dişini çeken İngilizlerin sayısında artış olduğu ortaya çıktı.

Sağlık sisteminin alarm verdiği İngiltere'de kendi dişini çeken İngilizlerin sayısında artış olduğu ortaya çıktı.

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık alanında kötü bir sınav veren Avrupa ülkeleri, yeni bir krizle karşı karşıya.

Birçok ülkede sağlık çalışanlarının azlığı, grevler ve bulunamayan ilaçlar sağlık sistemini çökmenin eşiğine getirirken sağlık çalışanlarının diğer ülkelere göç etmesi krizin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Sağlık hizmetlerine ücretsiz erişemeyen İngilizler kendi kendilerini tedavi etmeye başladı

Öte yandan sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimin olmadığı pek çok Avrupa ülkesinde bazı vatandaşların kendi kendilerini tedavi etmeye çalıştıkları belirlendi.

Fransa merkezli BFM TV'de yer alan habere göre, İngiltere'de diş bakımına ücretsiz erişim olmadığı için kendi dişini çeken kişilerin sayısında artış yaşandı.

Kendi dişlerini çeken İngiliz sayısında artış

Haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Yetkililer tarafından yapılan bir araştırma, sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimin olmaması nedeniyle bazı vatandaşların kendi kendilerini tedavi etmeye çalıştıklarını gösteriyor. Giderek daha fazla İngiliz, diş bakımına ücretsiz erişim olmadığı için kendi dişlerini çekiyor."



#İngiltere
#Avrupa
#Birleşik Krallık
#sağlık sistemi
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