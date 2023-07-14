Sağlık krizinde son nokta: İngilizler diş bakımına ücretsiz erişim olmadığı için kendi dişlerini çekiyor

"Yetkililer tarafından yapılan bir araştırma, sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimin olmaması nedeniyle bazı vatandaşların kendi kendilerini tedavi etmeye çalıştıklarını gösteriyor. Giderek daha fazla İngiliz, diş bakımına ücretsiz erişim olmadığı için kendi dişlerini çekiyor."