Sağlık krizinde son nokta: İngilizler diş bakımına ücretsiz erişim olmadığı için kendi dişlerini çekiyor

Sağlık sisteminin alarm verdiği İngiltere'de kendi dişini çeken İngilizlerin sayısında artış olduğu ortaya çıktı.
Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık alanında kötü bir sınav veren Avrupa ülkeleri, yeni bir krizle karşı karşıya.
Birçok ülkede sağlık çalışanlarının azlığı, grevler ve bulunamayan ilaçlar sağlık sistemini çökmenin eşiğine getirirken sağlık çalışanlarının diğer ülkelere göç etmesi krizin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
Sağlık hizmetlerine ücretsiz erişemeyen İngilizler kendi kendilerini tedavi etmeye başladı
Öte yandan sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimin olmadığı pek çok Avrupa ülkesinde bazı vatandaşların kendi kendilerini tedavi etmeye çalıştıkları belirlendi.
Fransa merkezli BFM TV'de yer alan habere göre, İngiltere'de diş bakımına ücretsiz erişim olmadığı için kendi dişini çeken kişilerin sayısında artış yaşandı.
Kendi dişlerini çeken İngiliz sayısında artış
Haberde, şu ifadelere yer verildi: