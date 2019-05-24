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Dünya Şahin-2 başarıyla denendi
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ASYA

Şahin-2 başarıyla denendi

Pakistan’ın uzun menzilli füze denemesi başarıyla sonuçlandı. Pakistan ordu sözcüzü General Asıf Gafur, Şahin-2 füzesinin deneme atışının başarıyla yapıldığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şahin-2 füzesi
Şahin-2 füzesi

Konuya ilişkin sosyal medyan açıklama yapan sözcü Gafur, “Şahin-2 karadan karaya balistik füze deneme atışımız başarıyla sonuçlandı. Konvansiyonel ve nükleer başlık taşıyabilen füzenin menzili bin 500 kilometre. Şahin-2, Pakistan’ın ihtiyacı olan bölgesel istikrar için gerekli caydırıcı güce sahip” ifadelerini kullandı.

Ordudan yapılan açıklamada ise atışın Umman denizindeki hedefini başarıyla vurduğu, denemenin üst düzey ordu yetkililerince izlendiği ifade edildi.

Pakistan geçen sene ve bu yılın ilk aylarında da uzun ile orta menzilli füze denemeleri yapmıştı. Yapılan denemelerde Şahin ve Ghauri tipi füzeler kullanılmıştı.

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