Sahra balonu Avrupa’yı kavuruyor

TARİHİ REKORLAR KIRILDI
Avrupa son 600 yılın en sıcak günlerini yaşıyor. Kıta eşi benzerine az rastlanan bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. İngiltere’de termometreler 34 dereceyi gösteriyor. İspanya’da sıcaklık ise 45 dereceyi buldu. Fransa’da ise sıcaklık rekoru kırıldı. Ülkede termometreler 44,3 santigrat dereceyi gösterdi. Çöl sıcaklarının diğer ülkelerde de tarihi rekor kırması bekleniyor.
ORMANLAR YANIYOR
Avrupa’da bugüne kadarki en yüksek sıcaklık 2003’te kaydedildi. Binlerce kişinin öldüğü sıcak hava dalgasında termometreler 44 derecenin üstünü gösteriyordu. Yaşlı kıtanın iç kesimleri şimdiden temmuz ayının en yüksek sıcaklıklarını gördü. Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde Haziran ayı rekorları kırıldı. İspanya, Katalonya bölgesinde son 20 yılın en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor.
- Kırmızı alarm verildi
- Fransa’nın güneyindeki dört bölgede kırmızı alarm verildi. Geri kalanı ise turuncu alarmda, yüzlerce okul tatil edildi. Halk ögle saatlerinde sokakta yürünmemesi konusunda uyarıldı. Sıcak havadan dolayı İtalya’da 3, İspanya’da 2 kişi ölürken, Fransa’da da sıcaktan bunalarak havuzlara akın edenlerden 4’ü boğuldu. Yaşlı kıtayı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Kuzey Afrika’dan geliyor. “Saharan Bubble” yani “Sahra Balonu” olarak anılıyor.
- En sıcak 5 yaz
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- Uzmanlar aşırı sıcakların tek nedeninin küresel ısınma olmadığını belirtiyor. Sıcak hava dalgaları doğal olarak oluşuyor ancak bu kadar sık görülmesi küresel ısınmadan kaynaklanıyor. 19’uncu yüzyılın sonundan bu yana tutulan kayıtlara göre dünya sanayileşmeden bu yana bir derece ısındı. Ancak Avrupa 1500’lerden bu yana en sıcak beş yazını 21’inci yüzyılda yaşadı.