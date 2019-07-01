Sahra balonu Avrupa’yı kavuruyor

TARİHİ REKORLAR KIRILDI

Avrupa son 600 yılın en sıcak günlerini yaşıyor. Kıta eşi benzerine az rastlanan bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. İngiltere’de termometreler 34 dereceyi gösteriyor. İspanya’da sıcaklık ise 45 dereceyi buldu. Fransa’da ise sıcaklık rekoru kırıldı. Ülkede termometreler 44,3 santigrat dereceyi gösterdi. Çöl sıcaklarının diğer ülkelerde de tarihi rekor kırması bekleniyor.

ORMANLAR YANIYOR

Avrupa’da bugüne kadarki en yüksek sıcaklık 2003’te kaydedildi. Binlerce kişinin öldüğü sıcak hava dalgasında termometreler 44 derecenin üstünü gösteriyordu. Yaşlı kıtanın iç kesimleri şimdiden temmuz ayının en yüksek sıcaklıklarını gördü. Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde Haziran ayı rekorları kırıldı. İspanya, Katalonya bölgesinde son 20 yılın en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor.