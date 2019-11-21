Dünya Sahte cv ile bakanyardımcısı oldu
AMERİKA

Sahte cv ile bakan yardımcısı oldu

Sahte cv ile bakan yardımcısı oldu

ABD'de sahte cv skandalı gündeme oturdu. Sahte cv ile Çatışma ve İstikrar Operasyonları Bürosu'nda bakan yardımcılığına yükselen Mina Chang, yalan beyanlarının ortaya çıkması sonucu istifa etti. Chang'ın sadece seminerlerine katıldığı okulları cv'sine yazıp kendisini mezun olarak gösterdiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Chang'ın sahte cv skandalı ülkeyi karıştırdı.
Chang'ın sahte cv skandalı ülkeyi karıştırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Çatışma ve İstikrar Operasyonları Bürosu'nda bakan yardımcılığına yükselen Mina Chang, öz geçmişinde öğrenim gördüğü okullarla ilgili yalan beyanlarının ortaya çıkmasıyla istifa etti.

Washington’ı sarsan olay, ABD merkezli televizyon kanalı NBC tarafından ortaya çıkarıldı.

35 yaşındaki Mina Chang, ‘hayali diplomalar ve yalan bilgiler’ içeren öz geçmişi ile iş başvurusunda bulunduğu iddiaları üzerine istifa etti.

Ayrıca, Chang, kendisini fotomontajla ünlü TIME dergisine kapak yaptığı ortaya çıktı. TIME dergisinden yapılan açıklamada ise Chang’in daha önce derginin kapağında yer almadığı belirtildi.

Okullarda sadece seminerlere katılmış

NBC’de yer alan habere göre Chang, öz geçmişinde Harvard Business School’dan mezun olduğu yazıyor. Ancak okuldan yapılan açıklamada, Chang’in 2016 yılında 7 haftalık bir seminere katıldığı belirtildi.

Yine öz geçmişinde mezun olduğunu belirttiği Ordu Savaş Koleji’nde sadece 4 günlük seminere katıldığı anlaşıldı.

Öte yandan Chang, Southern Methodist Üniversitesi’nden mezun olduğunu öne sürmesine rağmen, okul yönetiminden yapılan açıklamada böyle bir kişinin kaydı bulunmadığı ortaya çıktı.

Pompeo'ya istifasını sundu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya istifasını sunan Mina Chang’in, istifa mektubunda, "İstifam teslimiyet değil, protesto olarak görülmeli. Çünkü ülkeme karşı sevgimden, hizmet aşkımdan ve gerçeğe sadakatten vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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