Dünya Sahte doktor koronavirüs salgınında 8 ay hastanede çalışmış
AMERİKA

Sahte doktor koronavirüs salgınında 8 ay hastanede çalışmış

Avustralya’nın Sidney kentinde bir kadının kendini doktor gibi gösterip 8 ay boyunca Bankstown-Lidcombe Hastanesinde çalıştığı ortaya çıktı. Sahte doktor görevden uzaklaştırılırken kadının sahte belgelerle hastanede çalışmaya başlamasıyla ilgili de kurum içi inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Sahte doktor koronavirüs salgınında 8 ay hastanede çalışmış
Avustralya’da sahte doktor koronavirüs salgınında 8 ay hastanede çalışmış

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sidney kentinde 27 yaşındaki bir kadın, kendini doktor gibi gösterip korona virüs salgını sırasında 8 ay boyunca hastanede çalıştı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bankstown-Lidcombe Hastanesinde yaşanan olayda, hastane yönetimi yapılan incelemede kadının Avustralya Sağlık Düzenleme Kurumuna (AHPRA) kayıtlı olmadığını fark etti. Hastane sözcüsü skandal olaya yönelik yaptığı açıklamada Ocak ayında işe başlayan kadının, yetkililerin geçtiğimiz pazartesi günü durumu öğrendiğinde görevinden derhal uzaklaştırıldığını duyurdu.

SAHTE BELGELERLE BAŞLAMIŞ

Sözcü, sahte doktorun 8 ay boyunca üstlerinin denetiminde olduğunu belirtti. Eyalet polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastane yönetimi durumu AHPRA’ya bildirdi. Kadının sahte belgelerle hastanede çalışmaya başlamasıyla ilgili de kurum içi inceleme başlatıldı.

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