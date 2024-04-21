Saldırılar sahipsiz kaldı: Gölge savaş

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’daki İran Büyükelçilik binasını vurması sonrası bölgede sular durulmuyor. Önceki gün İran’ın nükleer kalbi İsfahan şehrine düzenlenen saldırılar sonrası, akşam saatlerinde de Irak’ta İran destekli Haşdi Şabi karargahına saldırı düzenlendi. 320 füze ve insansız hava aracıyla İsrail’i hedef alması sonrası misillemele söylemlerinde bulunan İsrail, iki saldırıda da olağan şüpheli konumunda. Ancak Tel Aviv yönetimi saldırıları henüz üstlenmezken, Haşdi Şabi, karargahı ABD’nin vurduğunu iddia etti. Daha önce “İsrail saldırırsa İran’ın cevabı yıkıcı olur” diyen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da İsfahan saldırısının İsrail ile bağlantısını tespit edemediklerini kaydetti. Bölgesel ve büyük çaplı bir çatışmadan kaçındığı için İsrail’in saldırıları üstlenmediği, İran mercîlerinin de İsrail’i suçlamadığı düşünülüyor.

1 KİŞİ ÖLDÜ 20 KİŞİ YARALANDI

Irak’ın başkenti Bağdat’a 50 km uzaklıktaki Babil’de yer alan, Haşdi Şabi genel komutanlık merkezi ve zırhlı araç yerleşkesinin bulunduğu Kalso Askeri Üssü'ne düzenlenen hava saldırısında 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırısı sonrası bölgede büyük çapta yangın çıktığı görüldü. Çıkan yangın bölgede yer alan ağaçlık alana da sıçradı ve kısa zamanda yayıldı. Saldırının Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani’nin ABD ziyareti sırasında gerçekleşmesi, dikkat çeken bir diğer husus oldu. Bölgede faaliyet gösteren İslami Direniş grubu, misilleme amaçlı İsrail’in Eliat Limanı’na İHA fırlattığı bir video paylaştı. Saldırının bir hasar oluşturmadığı, kamikaze İHA’nın İsrail topraklarına girdikten sonra imha edildiği kaydedildi.

ÖRGÜT ABD’Yİ SUÇLADI

Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi "Facebook" hesabından yapılan açıklamada, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi" ifadesi yer aldı. ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı, Haşdi Şabi'nin duyurusu sonrası yazılı açıklama yaparak, "ABD'nın Irak'ta hava saldırıları düzenledığı haberlerı doğru değıl” ifadeleri ile iddiaları yalanladı.

İSFAHAN SALDIRISI HÂLÂ SAHİPSİZ

İran’ın İsfahan kentine düzenlediği saldırının ise yankıları sürüyor. İsrail basınının saldırıda, “Uzun menzilli balistik füze kullanıldı” iddialarına karşılık, İran makamları üç küçük İHA’nın imha edildiğini dile getirdi. İsrail henüz saldırıyı üstlenmezken, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "İsfahan'da yaşananlar bir saldırı değildi. Kullanılan insansız hava araçları (İHA) ülkemizde çocukların oynadığı 2 veya 3 oyuncak mini İHA’ya benziyordu" sözleri dalga geçti. "İsrail yeni bir maceraya atılmazsa biz de bir şey yapmayız” diyen Bakan, söz konusu İHA’lar ile İsrail arasında bir bağlantı olduğunun netleşmediğini vurguladı.

ABD DE SESSİZ

Saldırı sonrası ABD’li kaynaklar da suskunluğunu koruyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberlerine ilişkin, "Şu anda bu haberlere ilişkin bir yorumumuz yok" dedi. G-7 Zirvesi'nde katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in İran'a yönelik son saldırı haberlerine ilişkin, "Şu anda bu konuyla ilgili konuşmayacağım ancak bu saldırılarda bir dahlimiz yok" açıklamasını yapmakla yetindi.

ABD'ye yalan söyledi

İran’ın İsfahan kentine gerçekleştirilen saldırı, çok sayıda soru işareti barındırırken, İsrail’in saldırı öncesi ABD’ye yalan söylediği ortaya çıktı. ABD basınına demeç veren Beyaz Saray yetkilileri, İsrail’in saldırıyı önceden bildirdiğini açıklamıştı. Ancak Middle East Eye’a konuşan ABD’li bir yetkili, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ABD’li meslektaşı Lloyd Austin ile yaptığı görüşmede, İsrail’in Fısıh Bayramı (22-30 Nisan) süresince saldırmayı planlamadığını söylediğini kaydetti.

Batı’nın tek kanalı Türkiye

İsrail'in İran'a misillemesinin ardından, Batılı devletlerin İran'a Türkiye aracılığıyla "gerilimi düşürme" çağrısı yapan mesajlar göndermeye çalıştığı ifade edildi. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Batılı bir diplomat, son günlerde Batılı devletlerin Türkiye aracılığıyla İran'a mesajlar iletmeye çalıştığını, bu mesajlarda İsrail'le karşılıklı saldırılar sonrası artan gerilimin düşürülmesi çağrılarının yinelendiğini kaydetti. İran'ın 13 Nisan gecesi İsrail'e düzenlediği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısının ardından Reuters haber ajansına konuşan Türk diplomatik bir kaynak da ABD’nin İran'a Ankara aracılığıyla bir mesaj gönderdiğini ve tansiyonu düşürmeye çalıştığını kaydetmişti.







