Salih ile Sisi görüşmesinde 'bayrak krizi'

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Şartlar olgunlaştı: Operasyon an meselesi

ABD'nin Suriye'de 200 asker bırakacağını açıklaması bölgedeki denklemin yeniden okunması ihtiyacını beraberinde getirdi. Emekli Tuğgeneral Erenel'e göre Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler'in ABD'de olduğu bir dönemde bu açıklamanın yapılması önemli mesajlar barındırıyor. Trump'ın F-35 kararına da değinen Erenel, "200 simgesel bir sayı. ABD, Astana'nın fişini çekmek istiyor" dedi ve önümüzdeki günlere ilişkin şu uyarıda bulundu: Kuvvet-Zaman-Mekan şartları olgunlaştı. Türkiye'nin operasyona başlaması an meselesi.