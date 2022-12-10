Dünya Şamda ulaşım durdu PKK rejime petrol vermiyor
ORTADOĞU

Şam’da ulaşım durdu: PKK rejime petrol vermiyor

PKK/YPG’nin 19 Kasım’dan itibaren işgal altında tuttuğu sahalardan Esed rejimine petrol satışını durdurmasının ardından rejim kontrolündeki bölgelerde yakıt krizi had safhaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şam’da ulaşım durdu: PKK rejime petrol vermiyor
Şam'da petrol istasyonu.

Suriye’de Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde yakıt krizi yeniden baş gösterdi. Terör örgütü PKK/YPG’nin ülkenin petrol sahalarının yüzde 70’inden fazlasını işgal etmesi, krizin başlıca nedenleri arasında. Halihazırda rejim, Suriye’de yakıt ihtiyacının bir kısmını İran üzerinden, bir kısmını da PKK/YPG’yle yürüttüğü petrol ticareti üzerinden karşılamaya çalışıyor. PKK/YPG’nin 19 Kasım’dan itibaren işgal altında tuttuğu sahalardan Esed rejimine petrol satışını durdurmasının ardından rejim kontrolündeki bölgelerde yakıt krizi had safhaya çıktı. ABD’nin yaptırım uyguladığı rejime daha önce binlerce TIR petrol satan terör örgütünün bu adımı, rejim kontrolündeki Şam, Halep, Lazkiye, Humus gibi büyük kentlerde krizi derinleştirdi. Bu bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi. Rejim de Halep kent merkezinde örgüt işgalinde bulunan Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallelerine abluka başlattı. Terör örgütüne baskı yapmayı amaçlayan rejim, söz konusu bölgelere 26 Kasım’dan bu yana yakıt ve bazı temel gıda ürünlerinin girişine izin vermiyor.

Suriye sahasında 'elin oğlu' kim olacak
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Suriye sahasında 'elin oğlu' kim olacak

Türkiye'den PKK'ya yönelik operasyonlara gelen eleştirilerine tepki: Yaraya tuz basıyorsunuz
DÜNYA
Türkiye'den PKK'ya yönelik operasyonlara gelen eleştirilerine tepki: Yaraya tuz basıyorsunuz
Tarihi eserlere DNA koruması: Zararsız malzeme kopyalanamayan kimlik

Tarihi eserlere DNA koruması: Zararsız malzeme kopyalanamayan kimlik
Biden silah tüccarını verip LGBTliyi aldı: Tutuklu askeri kurtarmadılar

Biden silah tüccarını verip LGBT'liyi aldı: Tutuklu askeri kurtarmadılar
Kimse bize hesap soramaz: Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Kimse bize hesap soramaz: Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
EYT’de yaş sınırı olmamalı

EYT’de yaş sınırı olmamalı
Başörtüsü teklifi 336 imzayla mecliste: Referanduma gitmeden çözelim

Başörtüsü teklifi 336 imzayla mecliste: Referanduma gitmeden çözelim
Turizmde kış bereketi: 2022 hedefi 46 milyar dolar

Turizmde kış bereketi: 2022 hedefi 46 milyar dolar
Zulme boyun eğmeyiz: Fuat Oktay Batı Trakya Türklerini kabul etti

Zulme boyun eğmeyiz: Fuat Oktay Batı Trakya Türklerini kabul etti
Dosya yeniden açıldı: HSK'dan savcı hakkında inceleme

Dosya yeniden açıldı: HSK'dan savcı hakkında inceleme

Unutulmayacak maçta <br>kazanan Arjantin

Unutulmayacak maçta
kazanan Arjantin

Arjantin, seri penaltı atışları sonunda yarı finale yükseldi.
Hırvatlar favoriyi eledi

Hırvatlar favoriyi eledi

Hırvatistan, Brezilya'yı mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

​Lionel Messi'den geceye damga vuran sözler.

​Brezilya Milli Takımı'nda ayrılık resmileşti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.