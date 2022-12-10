Şam’da ulaşım durdu: PKK rejime petrol vermiyor

Suriye’de Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde yakıt krizi yeniden baş gösterdi. Terör örgütü PKK/YPG’nin ülkenin petrol sahalarının yüzde 70’inden fazlasını işgal etmesi, krizin başlıca nedenleri arasında. Halihazırda rejim, Suriye’de yakıt ihtiyacının bir kısmını İran üzerinden, bir kısmını da PKK/YPG’yle yürüttüğü petrol ticareti üzerinden karşılamaya çalışıyor. PKK/YPG’nin 19 Kasım’dan itibaren işgal altında tuttuğu sahalardan Esed rejimine petrol satışını durdurmasının ardından rejim kontrolündeki bölgelerde yakıt krizi had safhaya çıktı. ABD’nin yaptırım uyguladığı rejime daha önce binlerce TIR petrol satan terör örgütünün bu adımı, rejim kontrolündeki Şam, Halep, Lazkiye, Humus gibi büyük kentlerde krizi derinleştirdi. Bu bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi. Rejim de Halep kent merkezinde örgüt işgalinde bulunan Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallelerine abluka başlattı. Terör örgütüne baskı yapmayı amaçlayan rejim, söz konusu bölgelere 26 Kasım’dan bu yana yakıt ve bazı temel gıda ürünlerinin girişine izin vermiyor.

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