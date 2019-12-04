Dünya Samoada kızamık salgını Ülkede ölü sayısı 60a yükseldi, eğitim öğretime ara verildi
OKYANUSYA

Samoa'da kızamık salgını: Ülkede ölü sayısı 60'a yükseldi, eğitim öğretime ara verildi

Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgınında ölenlerin sayısı 60'a çıktı. Kızamık aşısı yaptırmayan ailelerden evlerinin önüne kırmızı flama asmaları istendi. Hükümet, 200 bin nüfuslu ülkede kızamık vakası sayısının 4 binin üzerinde olduğunu açıkladı. Ülkede eğitim öğretime ara verildi, 17 yaşından küçük çocukların kamuya açık toplantılara katılmaları yasaklandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kızamık salgını nedeniyle geçen ay acil durum ilan edilen Samoa'da çoğu 5 yaşından küçük 60 kişi kızamıktan yaşamını yitirdi.

Aşı yaptırmayan aileler evlerine flama asacak

  • Güney Pasifik ülkesinde kızamık aşısı yaptırmayan ailelerden, evlerinin önüne kırmızı flama asmaları istendi. Flamaların zorunlu aşılama için kapı kapı dolaşan sağlık ekiplerine yardımcı olacağı belirtildi.

Samoa hükümeti, 200 bin nüfuslu ülkedekızamık vakası sayısının 4 binin üzerinde olduğunu açıkladı.

  • Ülkede eğitim öğretime ara verildi, 17 yaşından küçük çocukların kamuya açık toplantılara katılmaları yasaklandı. Yetkililer aşılama oranının yüzde 55'e ulaştığını belirtti.

Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi, bu oranı yüzde 90'nın üzerine çıkarma sözü verdi. Malielegaoi, bugün bir hastaneyi ziyareti sırasında "Çocuklarımız ve halkımız yüzde yüze yakın oranda aşılama yapmazsak gelecekte patlak verecek herhangi bir salgına karşı asla bağışıklık kazanmayacak." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Samoa'da kızamık aşısı oranı 2013'te yüzde 70 iken geçen yıl yüzde 30'un altına düştü.

UNICEF'e göre, 2018'de dünyadaki kızamık vakaları 2017'deki verilerin iki katını aşarak 350 bine yükseldi.

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