Samoa'da kızamık salgını: Ülkede ölü sayısı 60'a yükseldi, eğitim öğretime ara verildi

Avustralya'da başörtüsü düşmanı adam hamile kadına vahşice saldırdı

Avustralya'nın Sydney şehrinde 38 haftalık hamile olduğu açıklanan başörtülü bir kadın, yumruklu ve tekmeli saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın önce kadınların yanına gelerek bir şeyler söylediği, ardından yumruk ve tekmelerle hamile kadına vahşice saldırdığı görülüyor. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı. Hastane'ye kaldırılan kadının ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.



