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Samsun merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu

Samsun merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu

17:3020/06/2025, Cuma
DHA
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Samsun
Samsun

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda motosikletlerdeki motor hacmi ile usulsüz oynayıp, kamuyu zarar uğratan 12 şüpheli, gözaltına alındı.

Samsun'da 'Kamu zararına dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin motosikletlerdeki motor hacmi ile usulsüz oynadığını belirledi.



Motosikletlere piston dönüşüm kiti eklenerek, motor hacimlerinin usulsüz şekilde artırıldığı tespit edildi. Bu yöntemle kamunun zarar uğratıldığı ve haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Bu bilgiler ışığında Samsun, Ordu, Ankara, Düzce, Bolu ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli, dün gözaltına alındı. Biri adli kontrol olmak üzere şüphelilerin tümü serbest bırakıldı.




#Samsun
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