Samsun merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu

Motosikletlere piston dönüşüm kiti eklenerek, motor hacimlerinin usulsüz şekilde artırıldığı tespit edildi. Bu yöntemle kamunun zarar uğratıldığı ve haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Bu bilgiler ışığında Samsun, Ordu, Ankara, Düzce, Bolu ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli, dün gözaltına alındı. Biri adli kontrol olmak üzere şüphelilerin tümü serbest bırakıldı.