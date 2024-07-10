Samsung çalışanları 'süresiz' greve gidiyor

Samsung, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları olan Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'yı tanıttı. Samsung galaxy s24 serisinin teknik özellikleri adından söz ettiriyor. Galaxy S24 serisi akıllı telefonlarının AI gücüyle gerçek zamanlı olarak telefon görüşmelerini iki yönlü sesli ve metin çevirisine dönüştürmesini sağlıyor. Galaxy S24, Google'ın yardımıyla oluşturulan "Circle to Search" özelliğine de sahip. Galaxy S24 Ultra'nın fiyatı, önceki modele göre daha yüksek bir fiyata satılmakta. İşte Samsung Galaxy s24, s24 ultra fiyatı ve teknik özellikleri.