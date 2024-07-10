|
Dünya

Samsung çalışanları 'süresiz' greve gidiyor

Güney Kore merkezli Samsung firmasındaki sendikalı çalışanlar, yan haklar ve maaşta iyileştirme talebiyle başlattıkları 3 günlük grevlerini "süresiz" uzatma kararı aldı.

10:09 - 10/07/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Samsung Elektronik Sendikası (NSEU) tarafından yapılan açıklamada, 8 Temmuz'da başlayan grev boyunca şirketin çalışanlarla herhangi bir diyaloğa girmediği belirtildi.

Açıklamada, normalde grevin 5 güne uzatılacağı ancak Samsung tarafından sorunun çözümüne ilişkin bir girişim olmadığı için planın değiştirildiği ifade edildi.

Maaş, ek ikramiye ve izin sistemi gibi konularda iyileştirme talebiyle başlatılan grevin "süresiz" uzatıldığı aktarılan açıklamada, şirket müzakere masasına gelene kadar greve devam edileceği bildirildi.

Samsung tarafından yapılan açıklamada da greve rağmen üretimde herhangi aksama olmadığı belirtildi.

Güney Kore'de 8 Temmuz'da, Samsung'un 13 Haziran'da başlayan ve yaklaşık 2 hafta süren görüşmelerde çalışanların isteklerini kabul etmemesi üzerine NSEU grev kararı almıştı.

Samsung çalışanları, 3 günlük grevi başlatmak üzere şirketin Hwaseong bölgesindeki tesisinin girişinde protesto düzenlemiş, ilk gündeki gösteriye 6 bin 540 kişi katılmıştı.

30 bin üyeye sahip NSEU'nun, Samsung'un 125 bin kişilik iş gücünün yüzde 24'ünü oluşturduğu belirtiliyor.




#Samsung
#grev
#Güney KORE
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Vali atmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı: Atanan vali isim listesi 2024