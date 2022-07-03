Dünya San Franciscoda robot taksiler yolu kapattı
AMERİKA

San Francisco'da 'robot taksiler' yolu kapattı

ABD'nin San Francisco şehrinde belirli yollarda yolcu taşıyan robot taksiler yolu kapattı. Akşam saatlerinde yaşanan ilginç olay sonrasında taksiler yoldan kaldırıldı.

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Haber Merkezi Diğer
San Franciscoda robot taksiler yolu kapattı
​San Francisco

Geçtiğimiz nisan ayında, Cruise şirketinin Chevy Bolt sürücüsüz robot taksisi, San Francisco sokaklarında polisi görünce hızlanmaya başlamış, ilginç olay sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Cruise robot taksiler bu kez de belirsiz bir nedenden dolayı caddeyi kapattı.

San Fransisco’nun büyük caddelerinde belirli saatler arasında yolcu taşıyan Cruise robot taksilerden iki tanesi bir anda caddenin ortasında kontak kapattı. Sonrasında 5 araç daha yakınına gelerek anlamsız bir şekilde yol ortasına park etti.

Normalde robot taksiler yolcudan gelen talebi beklemek için müsait park alanlarına geçiyor ancak bu kez iletişimde bir aksaklık olunca 6-7 tanesi birden kendince tespit ettiği alana park etti.

  • Cruise mühendisleri olaya müdahale ederek taksileri yeniden aktif hale getirdi ve optimizasyon için geri götürdü. Olaya neyin sebep olduğu henüz açıklanmadı.

Sürücüsüz taksi polisten kaçtı
FOTOĞRAF 7
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Gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan ABD'li Cruise şirketi, sürücüsüz (otonom) taksi servisini bu yılın başlarında halkın kullanımına sundu.
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Otonom araç geliştirme firması olan Cruise'a ait bir sürücüsüz otomobil, San Francisco sokaklarında polislerin dikkatini çekti.
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Araç, polislerin yanına yaklaşmasıyla birlikte bir anda hızlanıp uzaklaşmaya başladı.
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Bir süre sonra otomobil durdu ve acil durum ışıklarını yaktı.
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Sürücüsüz araç ile polis arasındaki bu güldüren etkileşim, teknoloji ile kanun yaptırımı ve altyapı gibi mevcut sistemler arasındaki kopukluğu gösteriyor.
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Cruise araçları, saatte maksimum 48 kilometre hızla hareket etmek ve 22.00 ve 06.00 arasında hizmet vermek üzere yerel makamlardan izin aldı.
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ABD'li yetkililer, araçların hafif yağmur ve siste trafiğe çıkmasına da izin veriyor.
Sürücüsüz taksi polisten kaçtı
Cruise şirketinin sürücüsüz robot taksisi, San Francisco sokaklarında polisi görünce hızlanmaya başladı.


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