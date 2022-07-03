San Francisco'da 'robot taksiler' yolu kapattı

Geçtiğimiz nisan ayında, Cruise şirketinin Chevy Bolt sürücüsüz robot taksisi, San Francisco sokaklarında polisi görünce hızlanmaya başlamış, ilginç olay sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Cruise robot taksiler bu kez de belirsiz bir nedenden dolayı caddeyi kapattı.

San Fransisco’nun büyük caddelerinde belirli saatler arasında yolcu taşıyan Cruise robot taksilerden iki tanesi bir anda caddenin ortasında kontak kapattı. Sonrasında 5 araç daha yakınına gelerek anlamsız bir şekilde yol ortasına park etti.

Normalde robot taksiler yolcudan gelen talebi beklemek için müsait park alanlarına geçiyor ancak bu kez iletişimde bir aksaklık olunca 6-7 tanesi birden kendince tespit ettiği alana park etti.

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Cruise mühendisleri olaya müdahale ederek taksileri yeniden aktif hale getirdi ve optimizasyon için geri götürdü. Olaya neyin sebep olduğu henüz açıklanmadı.