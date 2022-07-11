Dünya Şanghayda kırmızı alarm verildi
ASYA

Şanghay'da 'kırmızı alarm' verildi

Çin'in dört aşamalı sıcak hava uyarı sisteminde "kırmızı" en üst alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu turuncu, sarı ve mavi izliyor.

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Haber Merkezi Diğer
Şanghayda kırmızı alarm verildi
Foto: Arşiv.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Meteoroloji bürosunca vatandaşlara, öğle saatlerinde açık havadaki faaliyetlerden kaçınmaları, aşırı terleme, baş dönmesi, halsizlik hissetmeleri halinde, kalp krizi riskini önlemek için, havalandırmalı yerde beklemeleri ve tuzlu su içmeleri tavsiye edildi.

  • Çin'in en büyük kenti Şanghay, 5 Temmuz'dan bu yana aşırı sıcakların etkisi altında. Kentte bugün Şuciahui Meteoroloji Gözlem İstasyonunda ölçülen sıcaklık değeri yerel saatle 14.12'de 40 dereceyi aştı.

Yalnızca 15 gün 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar kaydedilmişti

Şanghay'da 1873'ten bu yana yalnızca 15 gün 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar kaydedilmişti. Kentte 2017'de ölçülen 40,9 derecelik sıcaklık, en yüksek değer olarak kayıtlara geçmişti.

Kentte, alt-tropikal yüksek basıncın yol açtığı aşırı sıcakların gelecek hafta da etkili olması bekleniyor.

Şanghay'daki binalar yeşil çitlerle çevrildi
DÜNYA
Şanghay'daki binalar yeşil çitlerle çevrildi

Şanghay her şeyin dezenfekte edilmesinin durdurulmasını istiyor
FOTOĞRAF 7
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25 milyonluk metropol, Çin'de bugüne kadarki en büyük kovid salgınını engellemek için nisan ayından bu yana gayretli bir dezenfeksiyon kampanyası yürütüyor. İtfaiyeciler ve gönüllüler, çevreyi sterilize etmek için 6.000 kişilik bir uzman ekibine katılmak üzere işe alındı ancak uzmanlar yöntemlerinin birçoğunu sorguladı.
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Şanghay Belediyesi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden bir yetkili Zhu Renyi bir basın brifinginde \"Günlük hayatta aşırı temizlik yapmayın. İnsanları dezenfekte etmek için sıhhi yürüyüş yolları kurmayın.\" dedi.
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Zhu, bu uygulamaların etkisiz olmasının yanı sıra çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturabileceğini sözlerine ekledi.
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Dış İlişkiler Konseyi'nde küresel sağlıktan sorumlu kıdemli biri Yanzhong Huang, bu dezenfeksiyon kampanyalarının arkasında siyasi motifler olduğunu söyledi.<br>
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Huang, Twitter'da \"Büyük ölçekte dezenfektan kullanımı, görünmez bir düşmana karşı kahramanca bir savaş imajını çağrıştırıyor ve bu da devletin ölümcül bir virüsü durdurmak için çok çalıştığı imajını güçlendirmeye yardımcı oluyor.\" dedi.
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Çinli yetkililer, dış yüzeylerden kovid kapma riskinin düşük olduğunu kabul etmişti. Bununla birlikte, ülke, uluslararası posta ve teslimatlar dahil olmak üzere olası virüs taşıyıcılarını sterilize etmek için önemli kaynaklara yatırım yaptı.
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Şu anda ise virüsün bu tür bir süre boyunca enfeksiyona neden olmak için yeterli sayıda hayatta kalması ihtimalinin çok az olduğunu düşünüyorlar.
Şanghay her şeyin dezenfekte edilmesinin durdurulmasını istiyor
Çin finans merkezindeki yetkililer dezenfeksiyonu biraz fazla ileri götürdüğüne inanmaya başladı. Haftalarca süren hararetli bir temizlik yolculuğundan sonra, Şanghay yetkilileri Salı günü şehirdeki pandemi uygulamalarının çoğunun ters etki yaptığını ve potansiyel olarak zararlı olduğunu kabul etti.
Her derde deva

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