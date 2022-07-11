Şanghay'da 'kırmızı alarm' verildi

25 milyonluk metropol, Çin'de bugüne kadarki en büyük kovid salgınını engellemek için nisan ayından bu yana gayretli bir dezenfeksiyon kampanyası yürütüyor. İtfaiyeciler ve gönüllüler, çevreyi sterilize etmek için 6.000 kişilik bir uzman ekibine katılmak üzere işe alındı ancak uzmanlar yöntemlerinin birçoğunu sorguladı.