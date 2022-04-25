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Dünya Şanghaydaki binalar yeşil çitlerle çevrildi
ASYA

Şanghay'daki binalar yeşil çitlerle çevrildi

Şanghay'da Kovid salgınıyla mücadele eden yetkililer, apartmanların önlerine çitler kurdular. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre içeridekilerin çıkması yasak olan binaların dışında uyarı yapılmadan yeşil bariyerlerin kurulduğu görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şanghaydaki binalar yeşil çitlerle çevrildi
Yeşil çitler, bir Şanghay caddesindeki dükkan ve konutların girişlerini kapatıyor.

Şanghay'daki bir sakin, BBC'ye üç gün önce hiçbir açıklama yapmadan kilitli evinin içinde yeşil bir çit göründüğünü söyledi. Yetkililer şehrin bugüne kadarki en kötü Kovid dalgalanmasını kontrol altına almaya çalışırken, Şanghay'ın 25 milyonluk nüfusu haftalarca evlerine kapatıldı.

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Son günlerde Çin sosyal medyasında beyaz tehlikeli madde giysili işçilerin şehrin konut bloklarına girişleri mühürlediği ve sokakları yeşil çitlerle kapattığı görüntüleri yayıldı.

Yaklaşık iki metre yüksekliğindeki çitlerin çoğu, en az bir kişinin Kovid-19 için pozitif test ettiği "mühürlü alanlar" olarak belirlenen binaların çevresine kuruldu ve mühürlü bir alanda yaşayan herkesin, virüsü olsun ya da olmasın evlerinin dışına ayak basmasının yasak olduğu ortaya çıktı.

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Yetkililerin neden çitleri inşa etmeye başladığı hemen belli değildi fakat bir sakinin çevrimiçi olarak paylaştığı 23 Nisan tarihli bir bildiri, bazı bölgelerde "zorla karantina" uyguladığını ortaya çıkardı.

BBC bu görüntüleri doğrulayamadı ancak Şanghay'da yaşayan bir yabancıyla görüştü ve ev sahibi üç gün önce kendi konutunda yeşil çitlerin göründüğünü söyledi. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen sakin, üç hafta önce komşularından birinin virüs testinin pozitif çıktığını düşündükten sonra evinin ana kapısının zincirlendiğini söyledi ancak perşembe günü, işçilerin herhangi bir uyarıda bulunmadan yeni bir bariyer kurduğunu belirtti.

  • Telefonda konuşan sakin "Yerleşkemizde uzun bir koridor var ve uzun koridorun içine üç gün önce başka bir yeşil çit örmüşler." dedi. "Kimse bize neden kurulduğunu söylemedi. Kimse dışarı çıkamaz. Çaresiz hissediyorum. Karantinanın ne zaman sona ereceğini bilmiyorsunuz. Bölgeniz çitle çevriliyse, ya bir yangın çıkarsa? Aklı başında hiç kimsenin insanların evlerini mühürleyebileceğini sanmıyorum." dedi.
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