S.Arabistan’a Kaşıkçı kınaması

İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 42'nci oturumunda çoğunluğu Batılı bazı ülkeler, S. Arabistan'daki insan hakları ihlallerini ortak açıklamayla kınadı. İHK'de Avustralya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Sally Mansfield'in 20'den fazla ülke adına okuduğu ortak açıklamada, Suudi Arabistan'daki gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve muhaliflere yönelik işkence, yasa dışı gözaltılar ve adaletsiz yargılama iddialarından derin endişe duyulduğu vurgulandı. Açıklamada, Kaşıkçı cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve sorumlularının cezalandırılması için Suudi Arabistan'a çağrıda bulunuldu.

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