Dünya Saraybosnayı inşa eden Osmanlı Gazi Hüsrev Bey
AVRUPA

Saraybosna’yı “inşa eden” Osmanlı: Gazi Hüsrev Bey

Bosna’da 16’ncı yüzyılın ilk yarısında 20 yıl boyunca Osmanlı’nın sancak beyliğini yapan Gazi Hüsrev Bey, yaptırdığı cami, medrese, kütüphane, saat kulesi, çarşı, han ve dükkanlarla o dönemde mütevazi bir kasaba olan Saraybosna’nın şehirleşmesinde en önemli adımları attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazi Hüsrev Bey'in inşa ettiği cami
Gazi Hüsrev Bey'in inşa ettiği cami

Gazi Hüsrev Bey’in yaptırdığı vakıf eserleri bugün de Saraybosna’nın en önemli sembolleri arasında yer almaya devam ederken, şehrin içme suyu şebekesine kadar her önemli detayın mimarı olan Osmanlı devlet adamı, bugün “Saraybosna’yı inşa eden kişi” olarak da nitelendiriliyor.

Gazi Hüsrev Bey'in inşa ettiği kütüphane

Adını taşıyan medrese 483’üncü kuruluş yılını kutlarken, Saraybosnalılar ve yolu Saraybosna’ya düşenler hala onun yaptırdığı çeşmeden su içip, onun yaptırdığı çarşıda alışveriş yapıyor. Annesi tarafından 2. Bayezid’in torunu olan Gazi Hüsrev Bey, Bosna tarihinin en önemli isimleri arasında sayılıyor.

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