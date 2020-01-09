Saraybosna’yı “inşa eden” Osmanlı: Gazi Hüsrev Bey

Gazi Hüsrev Bey’in yaptırdığı vakıf eserleri bugün de Saraybosna’nın en önemli sembolleri arasında yer almaya devam ederken, şehrin içme suyu şebekesine kadar her önemli detayın mimarı olan Osmanlı devlet adamı, bugün “Saraybosna’yı inşa eden kişi” olarak da nitelendiriliyor.

Gazi Hüsrev Bey'in inşa ettiği kütüphane

Adını taşıyan medrese 483’üncü kuruluş yılını kutlarken, Saraybosnalılar ve yolu Saraybosna’ya düşenler hala onun yaptırdığı çeşmeden su içip, onun yaptırdığı çarşıda alışveriş yapıyor. Annesi tarafından 2. Bayezid’in torunu olan Gazi Hüsrev Bey, Bosna tarihinin en önemli isimleri arasında sayılıyor.