Sarı öfke dinmiyor

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797’si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

GAZLI MÜDAHALE

Gösterilerin 30. haftasında eylemciler, Paris’in banliyölerinden Saint-Denis’den Bobigny’ye kadar yürüdü. Polise taş ve şişe atan göstericilere biber gazıyla müdahale edildi. Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi’nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan’da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Cote-d’or Valiliğinden yapılan açıklamada, Dijon kentinde düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 12 kişinin gözaltına alındığı ve bir polisin yaralandığı bildirildi. Montpellier’deki eylemde de polis göstericilere karşı biber gazı kullandı. Gösteride 5’i polis, 9 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre gösterilere ülke genelinde 10 bin 300 kişi katıldı, sarı yeleklilere göre ise bu rakam 19 bin 654 oldu.