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AVRUPA

Sarı öfke dinmiyor

Fransa’da Sarı Yelekliler, gösterilerin 30. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için bir kez daha sokağa çıktı. Ülkedeki akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan gösteriler, Macron yönetimini de hedefine koymuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797’si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.
Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797’si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

GAZLI MÜDAHALE

Gösterilerin 30. haftasında eylemciler, Paris’in banliyölerinden Saint-Denis’den Bobigny’ye kadar yürüdü. Polise taş ve şişe atan göstericilere biber gazıyla müdahale edildi. Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi’nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan’da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI


Cote-d’or Valiliğinden yapılan açıklamada, Dijon kentinde düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 12 kişinin gözaltına alındığı ve bir polisin yaralandığı bildirildi. Montpellier’deki eylemde de polis göstericilere karşı biber gazı kullandı. Gösteride 5’i polis, 9 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre gösterilere ülke genelinde 10 bin 300 kişi katıldı, sarı yeleklilere göre ise bu rakam 19 bin 654 oldu.

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