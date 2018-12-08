Dünya Sarı yelekliler Hollandaya da sıçradı
AVRUPA

Sarı yelekliler Hollanda'ya da sıçradı

Fransa ve Belçika'nın ardından 'Sarı Yelekliler' protestosu Hollanda'ya da sıçradı. Büyük şehirlerde toplanan göstericiler, Başbakan Rutte'nin istifasını istedi.

AA
Sarı Yelekliler Hollanda'da da sokakta.
Sarı Yelekliler Hollanda'da da sokakta.

Hollanda'da "sarı yelekliler" yoğunluklu olarak Lahey, Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde toplanarak hükümetin istifasını istedi.

"Rutte istifa" ve "Rutte defol git" sloganları atan Hollandalı "sarı yelekliler" Başbakan Mark Rutte'nin istifasını talep etti.

Genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan "sarı yelekliler", gösterilerde Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını eleştirdi.

Lahey'de meclis önünde toplanan eylemciler, Başbakan Rutte'nin bizzat gelip kendileriyle görüşmesini talep etti.

Rotterdam'da ise Erasmus köprüsünde yaklaşık 150 "sarı yelekli" bir araya geldi.

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